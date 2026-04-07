捲高金素梅涉貪案金曲歌王Matzka岳父張俊傑羈押屆滿 北院今開延押庭

張俊傑。（資料照）

無黨籍立法委員高金素梅今年2月因涉嫌詐領助理費等案遭到台北地檢署搜索，全案共有18名被告涉入。本案唯一被聲押禁見的被告為高金素梅的助理、金曲歌王Matzka岳父張俊傑，由於其羈押期限將屆北檢聲請延押，台北地方法院今（7）日開庭審理，張俊傑是否延押仍待法官裁定。

據悉，檢調原先以國安法立案調查，進一步追出高金涉貪情事，涉案三大區塊分別是利用人頭充當助理向立院詐領補助款、違法輸入中國製快篩劑且非供己用、透過原住民多族群文化交流協會向原民會、國營事業詐領補助款，全案朝涉犯貪污治罪條例中的利用職務機會詐取財物、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

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檢調追查發現，張俊傑過去曾為高金素梅辦公室主任，現為其立院助理，高金素梅涉詐領台灣原住民多族群文化交流協會補助款，而張俊傑疑似為協會的實際負責人，是本案的幕後核心要角，除掌控補助款的作業流程外，還涉嫌利用女兒雲雅舜帳戶收補助款來掩蓋金流，並蒐集人頭名單供輸入中製筷篩試劑使用。

台北地檢署今年2月發動搜索後約談17名被告，其中張俊傑被檢方認定在案情中位居主導地位，因此向台北地院聲請羈押禁見。當時北院裁定指出，張俊傑涉犯貪汙治罪條例公務員詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪等，且犯罪嫌疑重大和共犯之間犯意聯絡、行為分擔等重要事實尚有未明，仍待檢察官釐清，有相當理由足認有勾串共犯之虞，故有羈押禁見之必要，並於2月11日裁定張俊傑羈押禁見。

由於張俊傑的押期將屆，但案情仍有許多細節仍有待釐清，因此再向台北地院聲請延長羈押。

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