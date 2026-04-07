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    首頁 > 社會

    新北泰山遭曳引車輾斃行人 身分疑為越南籍男子

    2026/04/07 15:46 記者黃子暘／新北報導
    新北市泰山區6日發生死亡車禍，李宇翔質詢警察局長方仰寧等，質疑亡者至今身份竟未能釐清。（記者黃子暘攝）

    新北市泰山區6日發生死亡車禍，李宇翔質詢警察局長方仰寧等，質疑亡者至今身份竟未能釐清。（記者黃子暘攝）

    首次上稿：15:24
    更新時間：15:46

    新北市泰山區新北大道六段於6日清晨6時許發生一件死亡車禍，一輛曳引車疑似因車速過快打滑失控，當場輾過一名路人頭部使其喪命。市議員李宇翔今（7）日質詢痛批，亡者身上有手機，警方卻是至今尚未能釐清亡者身份，在2026年怎麼還會有這種事發生？警察局長方仰寧回應，林口警分局、刑事警察大隊已積極動員釐清當事人身份；林口分局表示，經釐清，該門號使用者為1名越南籍男子，已聯絡家屬指認。

    李宇翔指出，6日死亡車禍發生至今，當事人身上分明有手機，豈料警方卻稱是個資問題，導致無法釐清亡者身份；警方雖說已經依規定報請地方檢察署相驗，但相驗要家屬在才能進行，都已2026年了，亡者身上有手機卻變成無名屍？基於尊重等原因，都應儘速釐清當事人身份。

    方仰寧回應，林口分局、刑大均已動員，亡者的指紋並無建檔，目前是透過通報程序，看有無民眾發現家人遲遲未歸，警方也很著急，希望儘速通知家屬進行相驗。

    林口警分局回應，分局於事故現場發現一部疑似死者使用手機，透過手機SIN卡查證電話號碼，經投單電信業者確認該號碼使用者為1名越南籍男子（武姓、80年次）所使用，已聯絡該男子家屬至分局指認衣物，另死者指紋送移民署比對。

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