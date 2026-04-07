恐怖前男友收押將期滿 被害人家屬盼司法這樣做

呂男殺人未遂，被害人家屬擔心他再度犯案。（讀者提供）

56歲呂姓男子2月15日晚間持刀械闖進孔姓前女友住處，傷害孔女的胞姊及孔姊的廖姓男友，警方逮捕呂男依殺人未遂、違反家庭暴力防治法及傷害罪嫌法辦，檢方向法院聲請羈押獲准。如今2個月的羈押即將期滿，被害人家屬心生畏懼，呼籲司法機關重視，別讓呂男「再有機會出來傷害人，造成永遠的遺憾」。

這起事件發生在農曆春節的2月15日小年夜，高雄市小港分局員警獲報到場，發現大門玻璃破裂，呂男持利器控制孔女姊妹及廖姓男子，員警大聲喝斥呂男丟掉刀械並蹲下，呂男沒有反抗；孔姊雙腿、廖男雙手及腹部受傷，均開刀縫合，無生命危險。

請繼續往下閱讀...

據指出，呂男曾預告犯案殺人，砍人過程還聲稱「再讓我刺一下，沒死就算了」，法院預計4月8日到4月14日開庭審理，因呂男2個月羈押期限將屆，被害人家屬擔心他獲交保，「再度犯案造成遺憾」。

由於呂男認識孔女的家人長達35年，超過10名家族成員住在案發地附近，加上呂男有癌症病史，擔心他「知道來日不多、毫無任何懼怕」，恐將傷害家族成員，所以被害人家屬飽受精神折磨，呼籲司法機關重視，別讓呂男「再有機會出來傷害人，造成永遠的遺憾」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法