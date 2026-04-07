將台人賣到柬埔寨行騙 詐團2幹部被屏東地院重判

警方救回被騙到柬埔寨的台人。（資料照）

屏東男子葉上毅、陳啟文加入跨國詐欺集團，專門負責在台灣誘騙找工作的人，賣到柬埔寨從事詐騙工作，在111年誘騙4人，其中3人在柬埔寨被扣留護照、限制自由，甚至被毆打，直到被救出，屏東地方法院依買賣人口等罪重判葉上毅有期徒刑11年、陳啟文7年4個月有期徒刑。

柬埔寨詐欺集團成員男子葉上毅、陳啟文負責在台灣執行招募、接送、協助申辦護照體檢、監視被害人及機場送機，佯稱出國擔任處理文書等工作，工作輕鬆，吃住由公司補助，月薪4~5萬元等誘騙黃姓男子搭機出境至柬埔寨金邊，將黃男賣給詐欺集團，黃男護照遭到扣留，並限制人身自由，黃男工作期間未曾領過任何報酬，被迫從事虛擬貨幣情感詐騙，曾被電擊、毆打，還威脅做不好工作就要送去「賣器官」。

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接著又以出國從事博弈工作、底薪高、包吃包住云云，誘騙范姓青年到柬埔寨，並以7萬元賣給詐欺集團，范姓青年被迫也從事誘騙台灣人出境工作，後來因績效不佳，接連遭轉賣至「中國城」，被迫從事虛擬貨幣情感詐騙。

葉上毅在網路上詐騙莊姓網友，得知莊男甫出獄，經濟困難，招募其出國工作，佯稱到國外做博弈網站客服，月薪6萬元，所幸莊男發現有異，捨棄行李逃離旅館而未得逞。

另外，一名謝姓女子則是在網路看到招募出國工作之廣告後，主動與葉上毅聯繫，被騙到柬埔寨，謝女因請求在臺友人協助報警，遭公司發現被毆打，也因績效不佳，遭轉賣至「中國城」園區，直至111年9月才被救回。

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