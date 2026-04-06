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    超衰！深夜行車經過大里大明路 醉漢衝出狂砸擋風玻璃、後照鏡

    2026/04/06 23:05 記者陳建志／台中報導
    台中楊姓男子前晚開車在路上，竟被酒醉的陳姓男子從路旁衝出砸破擋風玻璃和右側後照鏡。（記者陳建志翻攝）

    台中楊姓男子前晚開車在路上，竟被酒醉的陳姓男子從路旁衝出砸破擋風玻璃和右側後照鏡。（記者陳建志翻攝）

    台中一名30歲楊姓男子4日深夜11點開車行經大里區大明路，突然有一名男子從路旁衝出，拿出不明物體砸破擋風玻璃和右側後照鏡，楊男嚇壞停車報警，警方到場時該名男子已逃逸。警方事後調閱監視器，今晚查獲是陳姓男子（43歲）所為，疑似是酒後砸車，目前連夜訊問，將依毀損罪嫌偵辦。

    台中市警局霧峰分局國光派出所4日深夜11點，接獲楊姓男子報案，指稱開車在大里大明路上直行，突然有一名男子從路旁衝出，並拿出不明物體砸破擋風玻璃和後照鏡，不過警方到場時男子已經逃離現場，楊男則覺得超衰，晚上開車竟被喝醉的人砸車。

    警方事後調閱監視畫面，發現該名男子從附近一家KTV走出來，接著從路邊衝出砸車，懷疑是酒後鬧事，今晚8點多尋獲砸車的陳姓男子，正在連夜偵訊、釐清動機，以及以何種器具砸破擋風玻璃和後照鏡，目前依毀損罪嫌偵辦。

    台中楊姓男子前晚開車在路上，竟被酒醉的陳姓男子從路旁衝出砸破擋風玻璃和右側後照鏡。（記者陳建志翻攝）

    台中楊姓男子前晚開車在路上，竟被酒醉的陳姓男子從路旁衝出砸破擋風玻璃和右側後照鏡。（記者陳建志翻攝）

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