防小艇偷渡模仿效應！海巡署導入AI、無人機監控 檢舉獎金5萬元

海巡署守望哨人員加強沿海岸際監控，防範動力小艇搶灘偷渡事件再發生。（民眾提供）

近期發生外逃通緝犯罕見駕駛動力小艇偷渡回台，引發外界對是否產生模仿效應的關注，海巡署表示，過去通緝犯多為潛逃出境，極少冒險返台自投羅網，此次獨自駕駛小艇直撲本島的作法實屬罕見；為嚴防有心人士模仿先前中國小艇偷渡的成功案例，海巡署已全面加強防範，將防處小型目標偷渡列為當前勤務重點，並透過引進高科技設備與提高檢舉獎金等具體作法，全力守護國境安全。

熟知國境安全的官員分析，有案在身的通緝犯通常在國外躲藏，逍遙法外都來不及，除非有探視家人、處理需親自露面解決的事情，甚或企圖再度犯案等特殊目的，否則依常理不太可能再回台灣；海巡署正密切注意此案，是否受到過去其他偷渡案例的啟發，並積極強化勤務部署以防範類似手法的模仿效應。

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海巡署防制偷渡，目前全力執行「海空一體，精銳海巡」計畫，透過「強化國土安全韌性特別條例」等預算，推動岸海勤務「科技轉型」，規劃建置近、中、遠程無人機，並針對岸海盲區部署全方位紅外線、環島智慧監控、港區監視系統；同時導入AI智慧決策功能，強化指管應變效益，全面提升海上目標自動告警及掌握應處的能力。

海巡署表示，已將防處小型目標偷渡，列為當前勤務重點，積極強化勤務部署，導入科技設備輔勤，提升整體勤務能量。考量「海巡人力有限，全國民力無窮」，已提高海上案件檢舉獎金，凡提供偷渡情資者，每人最高可獲得5萬元獎金，鼓勵民眾踴躍提供走私偷渡等犯罪線索，共同守護國境安全及海域治安。

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