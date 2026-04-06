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    清明收假國道3起車禍！國1嘉義段大貨車衝出邊坡超塞

    2026/04/06 18:55 記者黃宜靜／台北報導
    國1北向261.6公里處發生大貨車衝出邊坡事故。（圖由高公局提供）

    國1北向261.6公里處發生大貨車衝出邊坡事故。（圖由高公局提供）

    今天（6日）是清明節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，今天下午國道發生3件事故影響整體車流，下午國道壅塞路段包括國1北向水上至民雄（事故）、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。截至17時，國道交通量為68.1百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，仍在預期範圍。

    高公局表示，另查今天下午1時4分於國1北向157.3公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午1時21分排除，造成後方車流回堵1公里；下午1時31分於國1北向166.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用中外線車道，於13時49分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3時39分國1北向261.6公里處發生大貨車衝出邊坡事故，刻正利用外線車道及路肩進行排除作業，均影響整體車流運作。

    高公局提醒，近期因春雨明顯，天候易不穩定，民眾開車行駛高速公路時，倘若遇降雨，請開啟頭燈並與前車保持較大安全距離，非必要時避免變換車道，若有較大雨勢嚴重影響行車視線，請放慢車速或考慮改走地方道路，以保護自身及他人安全。

    國1北向157.3公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖由高公局提供）

    國1北向157.3公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖由高公局提供）

    國1北向166.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖由高公局提供）

    國1北向166.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖由高公局提供）

    高公局提醒，近期因春雨明顯，天候易不穩定，民眾開車行駛高速公路時注意3件事。（圖由高公局提供）

    高公局提醒，近期因春雨明顯，天候易不穩定，民眾開車行駛高速公路時注意3件事。（圖由高公局提供）

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