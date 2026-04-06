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    首頁 > 社會

    新北男攻擊罷免洪孟楷志工 判刑3月、褫奪公權1年

    2026/04/06 15:41 記者楊心慧／台北報導
    新北市楊姓男子去年4月於連署罷免期間在林口超市前，遇到國民黨立委洪孟楷罷免連署的3名志工，他不滿出言辱罵，還徒手攻擊1人。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    新北市楊姓男子去年4月於連署罷免期間在林口超市前，遇到國民黨立委洪孟楷罷免連署的3名志工，他不滿出言辱罵，還徒手攻擊1人。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    新北市1名楊姓男子去年4月於連署罷免期間在林口超市前，遇到國民黨立委洪孟楷罷免連署的3名志工，他不滿出言辱罵「笨蛋、共諜、王八蛋」，並持續貼身逼近，還徒手攻擊1名女志工，導致其背部挫傷，新北地院審酌雖認罪，卻未與3名志工達成和解，依違反選罷法判刑3月、褫奪公權1年。

    起訴書指出，國民黨立委洪孟楷罷免連署的3名志工在某超市前的人行道外側宣傳罷免連署，沒想到楊男路過，心生不滿，竟以「當罷免志工就應受人民檢驗」為由，持續貼身逼近3名志工，並持手機試圖近距離拍攝臉部，期間公然以「笨蛋、共諜、王八蛋」等語辱罵3人，甚至徒手攻擊其中1名志工，導致其背部挫傷，以此妨害3人從事罷免案連署活動。

    楊男雖坦承有揮拳，但稱沒有打到，檢方勘驗監視器及手機錄影畫面，認定有辱罵毆打行為，因而不採信說詞。

    新北地院審酌，選舉、罷免制度均為民主政治重要基石，楊男智識正常且具一定社會歷練成年人，對於他人不同政治理念、訴求方式，應給予最大限度容忍，並相互尊重與溝通，竟以言語辱罵、徒手傷害等方式，實有不該。

    新北地院認定，楊男未與3人達成和解、賠償損害或尋求原諒，考量沒有前科、坦認部分犯意，尚見悔意，依公職人員選舉罷免法妨害他人為罷免案之連署罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，褫奪公權1年。

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