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    遭通緝還冒名應徵工作「順便」再詐2同事 神鬼女騙徒判刑6年

    2026/04/06 15:32 記者蔡彰盛／新竹報導
    神鬼女騙徒遭通緝還冒名應徵工作，「順便」再詐兩女同事272萬！（情境照）

    神鬼女騙徒遭通緝還冒名應徵工作，「順便」再詐兩女同事272萬！（情境照）

    神鬼女騙徒！通緝犯江欣嵐為避免身分曝光，竟冒用前弟媳身分到駕訓班應徵工作，事後還陸續以父親生病、投資面膜生意為幌子，向2名女同事詐騙272萬元，新竹地院依偽造有價證券等罪重判江女6年，未扣案犯罪所得150萬元沒收。

    法官調查，江欣嵐前因涉另詐欺案件遭通緝，為避免身分曝光，竟於110年1月至新竹某汽車駕訓班，冒用其前弟媳黃女名義應徵行政工作。

    江女因有資金需求，於113年1月以黃女名義向同事鄭女佯稱父親生病、母親跟地下錢莊借錢，急需用錢，向鄭女借款60萬元，還偽造黃女印章簽本票。

    另一方面江女又向同事高女佯稱可合夥經營、合作投資面膜產品生意，又以黃女名義簽本票做為擔保，高女因而受騙，拿出212萬5千元投資江女。

    由於江女拖延給付約定利潤所得及合作收入，經高女催討，江女竟謊稱面膜投資遭詐騙，偽簽黃女名字並按捺指印，並偽造面額5萬元本票26張及金額7萬7千元本票1張交給高女作為擔保。

    法官審酌江女冒用前弟媳名義向駕訓班應徵工作，又不思依循正途籌措金錢，冒用黃女名義行使偽造之私文書以詐騙2名女同事，又冒用黃女名義，以行使偽造私文書方式協商還款，並偽造本票以供擔保，損害他人財產，且其所為偽造有價證券、私文書等行為，不僅影響持票人追索權益與被害人黃女的信用，更擾亂社會交易秩序及本票流通，所為自有不該。

    最後法官依3件偽造有價證券罪與1件行使偽造私文書罪，重判江女合計6年有期徒刑。

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