「粉紅藍莓」80元1盒是假的！ 桃園業者報警、官網發聲明

多位苦主上當受騙後在社群平台Threads上哀號「被騙了」。（圖擷取自Threads）

近日網路瘋傳「粉紅藍莓」1盒350公克僅要80元，還標示農場地址為桃園市平鎮區賦梅路635巷，喊話附近民眾可直接前往採摘，吸引不少民眾下單，多位苦主上當受騙後在社群平台Threads上哀號「被騙了，帳戶也被鎖起來。」對此，這家遭冒用資訊的藍莓業者「藍莓果果」除緊急發文澄清、本月初向平鎮警分局報案，黃姓店長今日並出面強調農場沒有販售粉紅色的藍莓，相關貼文都是詐騙，呼籲民眾要認明官網、提高警覺。

多名苦主在社群平台Threads留言表示，「這個藍莓一看就很假，怎麼會被騙呢」、「最近家人才遇到，導致銀行帳戶全部被鎖」、「雖然是小額，但很怕帳號被盜用」、「詐騙真的可怕，現在甚至連面交都會被騙」、「好可怕，大家不要被騙」。

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其實，該地址實際業者「藍莓果果」是桃園最新親子「溫室藍莓秘境」，也是近期在社群平台爆紅的親子採果新景點，果實顆粒飽滿且香氣十足，3至5月正是藍莓的盛產期，園區主打免費入園和「預約制」，現場不僅會教導遊客如何挑選熟成、好吃的藍莓，更會大方讓大家現場試吃超佛心。

「藍莓果果」黃姓店長今日出面澄清，指出有不明帳號冒用其農場資訊進行詐騙，已在官網、社群粉專提醒民眾，網購蔬果時應提高警覺，若發現帳號資訊不明、追蹤數偏低，或影片出現明顯AI痕跡，且重複發布相同內容，極可能為詐騙手法。

黃姓店長提到，桃園市確實有藍莓園，但並沒有販售粉紅色藍莓，也不存在「10斤200元」的低價商品，且未提供超商取貨付款等寄送服務，清明連假這幾天確實有民眾在網路付費後依約前往採果，經核對資料該果園並無該訂單姓名，呼籲民眾切勿輕信並匯款給來路不明的賣家，避免財物受損、個資還被竊走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃園平鎮藍莓業者「藍莓果果」採預約開放採果制。（記者李容萍攝）

桃園平鎮藍莓業者「藍莓果果」採預約開放採果制。（記者李容萍攝）

桃園平鎮「藍莓果果」黃姓店長強調已報警，呼籲民眾提高警覺不要受騙。（記者李容萍攝）

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