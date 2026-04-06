美伊戰火成詐騙誘餌！「伊朗軍醫」誘熟女匯款 警逮女車手保住174萬元

警方查看馮女的證件、手機、隨身物品。（記者徐聖倫翻攝）

近期美國與伊朗局勢緊張，國際戰事竟成詐騙集團騙取同情心的籌碼！新北市葉姓女子遭詐團成員冒充「伊朗戰地軍醫」，以運送物資包裹遭海關扣押為由，先後誘騙葉女交付金錢。新莊警分局接獲報案，與被害人聯手設局，日前在板橋火車站女廁內，將正準備收取百萬贓款的馮姓女車手逮捕，並將其法辦。

​據了解，葉女2月份透過網路交友軟體認識該名「軍醫」，對方利用美伊戰事緊張的背景，將自己包裝成在槍林彈雨中救人的英雄，營造出急需將重要物件寄回台灣安置的假象。對方聲稱包裹目前被扣留在杜拜海關，必須支付高額關稅及罰金才能領取，葉女一時心軟，遭詐走17萬元。

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詐團食髓知味，變本加厲再次要求葉女準備高達174萬元的「稅金」，所幸葉女此時驚覺有異，懷疑遇上「跨國戀情詐騙」，連忙向新莊警分局報案。警方獲報後不敢大意，組成專案小組著手偵辦，決定用計請君入甕，要求葉女不動聲色，假意與對方約定在人潮往來眾多的板橋火車站進行交易。

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上月23日上午10時許，警方在板橋火車站1樓女廁周邊部署重兵，43歲馮姓女車手現身向葉女索取現金時，埋伏的員警隨即一擁而上，當場將馮女制伏，並扣得作案手機1支。警詢時，馮女對承認受僱於詐團，但詐團詳細背景她則不知。警詢後，依詐欺罪嫌將馮女移送法辦，警方也將持續向上溯源，追查幕後的跨國詐騙集團共犯。

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新莊警分局呼籲，詐騙手法層出不窮，常結合國際情勢編造動人故事。民眾網路上遇有自稱戰地軍醫、維和部隊等身分要求匯款或交付現金，務必提高警覺，撥打165反詐騙專線查證，以免愛心與血汗錢付諸流水。

馮女在車站廁所門口被埋伏的員警逮個正著。（記者徐聖倫翻攝）

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