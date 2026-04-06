台中男導師猥褻4男童摸下體 二審因這原因判緩刑5年

台中一名男導師，先後對4名男童撫摸下體猥褻，上訴台中高分院後，維持1年2月和10月徒刑，但考量已與被害人和解，宣告緩刑5年。（記者陳建志攝）

台中一名國小男老師，2023年起擔任4名男童的導師，卻趁與學童聊天、談論課業，或者幫忙擦藥的機會，隔著褲子甚至拉下褲子，撫摸4人的下體，該名老師在一審時坦承犯行，法官依對未滿14歲之男子為猥褻行為4罪，分處1年2月、10月（可易科）徒刑，上訴高等法院台中分院駁回上訴，因與被害人家屬達成和解，附加宣告緩刑5年。

中檢起訴指稱，這名男老師，2023年起擔任4名男童的導師，卻先後對4人有觸摸生殖器的猥褻行為，其中2023年9月某日，叫B童過去問事情，問到一半時，即以手隔著B童褲子撫摸生殖器，約4、5秒，相隔1、2天，與B男談論籃球及課業，又以手撫摸B童生殖器，經B童以手撥開才停止；同年12月將B童帶至學校教室旁的廁所內擦藥，擦完後忽然以左手拉開運動褲，並以右手伸進去內褲撫摸B男生殖器，還將包皮往下拉。

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另外，2023年9月間，在教室門口，先將C童抱起來搔癢肚子，之後以手撫摸C童生殖器；2022年9月間至2023年6月間某日，在教室黑板前的椅子上，將D童抱起來坐在其大腿上，以手搔癢D童肚子，然後手往下隔著褲子反覆摸D童生殖器。

2023年9月至12月間前後3次，趁F童趴在教室桌子午休，走到旁邊講話，之後1隻手搭在肩上，另1隻手隔著衣服從肚子開始摸，摸到生殖器，於生殖器上繞著摸了2、3圈後才離開，相關犯行經兩位學童家長得知向警方報案才曝光。

台中地院審理後，法官認為該名導師為逞一己性慾，竟對4名學童犯下猥褻犯行，嚴重危害4人的身心健康與人格發展，審酌並非自始即坦承全部犯行，且僅與其中1人達成和解，所犯4罪不得易科罰金部分處有期徒刑1年2月，可易科罰金部分處有期徒刑10月，該名導師不服上訴二審。

台中高分院審理時，該名導師坦承犯行，法官認為量刑妥適，駁回上訴，維持原判，但審酌該名導師已與被害人家屬達成和解，附加宣告緩刑5年，仍可上訴。

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