慣竊連偷4台熱水器 法官判刑1年4月

今年元旦連假期間，冷氣團來襲，林姓慣竊偷走多台熱水器（左圖，記者林嘉東翻攝），住戶洗不到熱水時才發現熱水器已消失無蹤（右圖，記者林嘉東攝）。

今年元旦連假期間，冷氣團來襲，基隆氣溫驟降，家住國家新城的民眾洗澡驚覺沒有熱水，出外查看發現熱水器，且有多位民眾受害。警方迅速將小偷林晉竹逮捕到案，並移送法辦。基隆地院調查釐清後，確認林男持工具偷走4台熱水器，已觸犯加重竊盜罪，各判處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年4月。

檢警調查，49歲林姓慣竊元旦當天上午，先向不知情的高姓友人借車後，跑到國家新城一帶尋找下手目標。後來發現，該區域住戶為了避免一氧化碳中毒，且因防火巷較為寬敞，不少人將熱水器裝在屋外。

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林男見狀，手持板手等工具，鑽進防火巷內開始動手行竊。林男先關掉連接天然瓦斯管線的分泵開關，再用利刃切斷銜接的塑膠軟管，隨後將掛在牆壁上的熱水器搬走；一共動手拆下徐、黃、陳、葉等多位屋主的熱水器，此外，見一旁還有一組未安裝的熱水器，也一併將其帶走，並以每台500元的代價，賣給回收廠商，不法所得則被他花費殆盡。

警方獲報後以車牌追人，聯繫上高姓車主後，鎖定林男身分，1月3日持搜索票及拘票前往其藏匿處，當場將林男逮捕到案，並將他移送法辦。

林男應訊時，雖稱將熱水器賣給回收業者，但卻不知對方是誰，導致贓物已無法追回。檢察官認為，林男持工具偷竊熱水器行為，已經涉犯加重竊盜罪，依法提起公訴。

法官審理後認定，林男動手行竊4台熱水器，已觸犯加重竊盜罪，應分論併罰，且未賠償被害人損失，故所犯4罪分別判處有期徒刑7月，應併執行有期徒刑1年4月，不法所得3萬餘元，宣告沒收；另其載走的第5組熱水器，無證據證明為誰持有，或是拆下要丟棄，該部分判處林男無罪。

基隆地院調查釐清後，確認林男持工具偷走4台熱水器，已觸犯加重竊盜罪，判處1年4月徒刑。（記者吳昇儒攝）

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