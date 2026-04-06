大同電鍋、媽祖結緣品全是假！ 政院打詐中心：慎防身分認證詐騙

近期Facebook、Threads網路平台大量出現媽祖結緣品、大同電鍋、農產品等詐騙貼文與短片廣告。（圖由行政院提供）

白沙屯媽祖進香將於12日晚間起駕，近期Facebook、Threads網路平台大量出現媽祖結緣品、大同電鍋、農產品等詐騙貼文與短片廣告。行政院打擊詐欺指揮中心今日呼籲民眾慎防歹徒假借身分認證失敗、金流認證失敗等名義進行詐騙，強調只要網路賣家使用「7-Eleven賣貨便」或「全家Fun心取」進行交易，出現「未完成實名認證」、「金流認證失敗」等字眼，或要求直接加Line，或與線上客服聯絡就是詐騙，請立即停止交易撥打165，防止辛苦血汗錢被詐騙集團騙走。

政院打擊詐欺指揮中心說明，近日Facebook社團與Threads平台出現大量詐騙貼文，根據165資料統計，3月份網路購物詐騙中發生在Facebook與Threads高達4490件，占全體網路購物詐騙87.66%。

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其中，占比最高是農產品詐騙，歹徒假稱是「小農產地直銷」，貼文販售蒜頭、雞蛋、藍莓、番茄等產品；其次是假藉贈送媽祖結緣品，以「自付運費免費結緣」進行詐騙；第三是宣稱「轉讓全新大同電鍋」進行詐騙。其他宣稱販售演唱會門票、明星周邊商品、轉讓二手物品等也常有發生。

「看到『未完成實名認證』、『金流認證失敗』就是詐騙！」打擊詐欺指揮中心提醒，Facebook與Threads平台貼文詐騙的手法大同小異，詐騙集團會先要求以Messenger或Line私訊，接著提供「7-Eleven賣貨便」或「全家Fun心取」網址，當民眾依序操作後會跳出有「未完成實名認證」、「金流認證失敗」等字眼的頁面，要求民眾與線上客服聯絡。

打擊詐欺指揮中心指出，歹徒接著假藉各種名義要求網路轉帳、無摺提款、QR code提款等，甚至假冒銀行人員打電話給民眾要求寄送提款卡、存摺等，將民眾存款洗劫一空，造成數十萬到數百萬元不等鉅額損失，請民眾務必留意此一詐騙手法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

近期Facebook、Threads網路平台大量出現媽祖結緣品、大同電鍋、農產品等詐騙貼文與短片廣告。（圖由行政院提供）

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