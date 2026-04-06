為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子朝特斯拉潑檳榔渣、折斷後照鏡 哨兵模式全都錄

    2026/04/06 12:29 記者陳建志／台中報導
    台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟出手折斷後照鏡。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟出手折斷後照鏡。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中李姓男子（38歲），本月2日將特斯拉停在台中市北區一處私人停車場，沒想到要取車時，發現車子後照鏡竟被折斷，檢視車內的哨兵模式監控影像，才發現疑因停放位置影響一名男子的車輛進出，竟朝車子先潑灑檳榔渣（汁），接著出手折壞後照鏡後離去，警方獲報已鎖定特定嫌犯，將通知男子到案說明，依毀損罪嫌偵辦。

    台中市警局第二分局本月2日上午11點多接獲李姓男子（38歲）報案，表示他將電動車停在北區五權路上一處私人停車場，要取車時卻發現左側後照鏡遭折斷，懷疑遭人蓄意破壞。

    員警到場處理後，檢視李男車輛上的車載監控影像（Tesla哨兵模式），發現一部自小客車當日清晨6點多要離開停車場，疑因李男車輛停放位置影響其車輛進出，車上副駕駛座一名男子竟朝李男車輛潑灑檳榔渣（汁），接著出手毀損車輛左側後照鏡後離去。

    警方表示，獲報後調閱監視器，已鎖定特定犯嫌，將通知犯嫌到案說明，全案依毀損罪嫌移請台中地檢署偵辦。

    台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟朝車子潑灑檳榔渣（汁）。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟朝車子潑灑檳榔渣（汁）。（擷取自「社會事新聞影音」）

    台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟朝車子潑灑檳榔渣（汁），折斷後照鏡。（記者陳建志翻攝）

    台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟朝車子潑灑檳榔渣（汁），折斷後照鏡。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播