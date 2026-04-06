男子朝特斯拉潑檳榔渣、折斷後照鏡 哨兵模式全都錄

台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟出手折斷後照鏡。（擷取自「社會事新聞影音」）

台中李姓男子（38歲），本月2日將特斯拉停在台中市北區一處私人停車場，沒想到要取車時，發現車子後照鏡竟被折斷，檢視車內的哨兵模式監控影像，才發現疑因停放位置影響一名男子的車輛進出，竟朝車子先潑灑檳榔渣（汁），接著出手折壞後照鏡後離去，警方獲報已鎖定特定嫌犯，將通知男子到案說明，依毀損罪嫌偵辦。

台中市警局第二分局本月2日上午11點多接獲李姓男子（38歲）報案，表示他將電動車停在北區五權路上一處私人停車場，要取車時卻發現左側後照鏡遭折斷，懷疑遭人蓄意破壞。

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員警到場處理後，檢視李男車輛上的車載監控影像（Tesla哨兵模式），發現一部自小客車當日清晨6點多要離開停車場，疑因李男車輛停放位置影響其車輛進出，車上副駕駛座一名男子竟朝李男車輛潑灑檳榔渣（汁），接著出手毀損車輛左側後照鏡後離去。

警方表示，獲報後調閱監視器，已鎖定特定犯嫌，將通知犯嫌到案說明，全案依毀損罪嫌移請台中地檢署偵辦。

台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟朝車子潑灑檳榔渣（汁）。（擷取自「社會事新聞影音」）

台中一名男子，疑因不滿李姓男子停放在停車場的特斯拉電動車影響其進出，竟朝車子潑灑檳榔渣（汁），折斷後照鏡。（記者陳建志翻攝）

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