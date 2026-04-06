加收「哇沙米」300元遭留負評公布客人影像 日料餐廳挨告判決出爐

日料餐廳因客人加點現磨阿里山山葵加收費用，吃上官司。圖為阿里山山葵示意圖。（資料照）

蔣姓、曾姓民眾去年4月間到嘉市某日本料理餐廳用餐，認為店家未事先告知加點「哇沙米」（山葵）時需加收300元，在Google評論留下負評，日料王姓業者火大將蔣、曾2人全名與用餐、結帳影像在臉書社群平台公布，挨告違反個人資料保護法。嘉義地方法院一審判決，王男犯非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，1000元折算1日，全案可上訴。

判決書指出，蔣、曾2人去年4月用餐時，認為餐廳服務流程及餐點標價有不足之處，以暱稱在Google評論區張貼「極度糟糕的店家1500元換來5貫壽司、兩片鮭魚生魚片、豆皮烏龍麵與難吃的醬油鮭魚，多要一份芥末要300元未事先告知，很惡劣服務態度比隔壁壽司郎還惡劣」等文字內容。

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王男看到評論，透過餐廳臉書強調曾說明那是現磨阿里山山葵，並發布「奇葩」、「有人點新鮮山葵不付錢」、「你要後續543我就敢發影片聲音檔」等貼文，並標註蔣、曾2人全名及Google評論、監視器影像截圖等反擊。

王男辯稱，蔣、曾在他網路貼文前，將自己名字在餐廳粉專、Google評論公開，且在相關公開區域留言批評，他才從他們的公開資料得知名字，並將結帳影像截圖放在粉專上。

法官審理認為，依個資法規定，王男僅能使用蔣、曾二人的個人資料用於通知、聯繫等餐飲消費相關必要範圍內，王男將蔣、曾的資料在餐廳臉書貼文、公開監視器影像，已違反個資法規定，審酌王男否認犯行，未與蔣、曾達成和解取得原諒，未具悔意，判刑5月，可易科罰金。

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