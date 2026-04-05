詐團騙投資虛擬貨幣詐55萬 車手拿4400元遭判1年7月

新北市黃姓男子，加入詐騙集團擔任車手，謊稱投資虛擬貨幣，向李女收取55萬元，並獲得4400元報酬，台中地院判處1年7月徒刑。（記者陳建志攝）

新北市黃姓男子（34歲），2024年加入暱稱「比菲多出金」組成的詐騙集團，擔任「面交車手」，該集團透過臉書認識李姓女子，佯稱投資虛擬貨幣可獲利，李女信以為真前後3次共交付55萬元現金，由黃男出面取款，事後察覺受騙報案查獲黃男，黃男審理時坦承犯行，並承認拿到4400元報酬，因還未與被害人和解，台中地院依三人以上共同詐欺取財罪，判處1年7月徒刑。

判決指出，黃男2024年9月間，加入由Telegram群組暱稱「比菲多出金」組成的詐騙集團，擔任「面交車手」，該集團透過臉書認識李姓女子，並由LINE暱稱「凱旋歸來」聯繫李女，佯稱向指定的幣商業務員購買虛擬貨幣，並使用冷錢包操作投資，即可獲利。

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李女不察，2024年9月分3次共交付55萬元現金，該集團則指示黃男出面取款，事後再由集團其他成員，以假出金的方式，製造獲利假象以取信李女，李女後來察覺受騙向警方報案，警方循線查獲黃男等人。

黃男被捕後，坦承有向李女面交收錢的行為，但矢口否認有何詐欺犯行，辯稱：我有在現場打幣給李女，我沒有詐騙她，也不是我叫她投資。黃並坦承有拿到收取款項的0.8％至1％作為報酬，經換算收取55萬元，共獲得4400元的報酬。

台中地院審理後認為，黃男法治觀念薄弱，竟加入詐騙集團擔任車手，應予非難，但考量犯後終能坦承犯行，不過尚未與李女達成調解或予以賠償，依三人以上共同詐欺取財罪，判處1年7月徒刑。

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