萬丹公所3公務員招標圖利判緩刑 紅豆牛奶節廠商要坐牢喊冤

每年萬丹紅豆牛奶節活動，都吸引許多人參加。（記者葉永騫攝）

屏東縣萬丹鄉公所前主任秘書鄭光輝及2名課長涉嫌在辦理2018及2019年萬丹紅豆牛奶節、台灣燈會特色花燈等業務時，利用職權洩漏招標內容等方式圖利黃姓廠商，多年訴訟後，鄭光輝等3名公務員輕判並獲得緩刑，但意外的卻是黃姓廠商只賺18萬元，卻被判入監服刑，公務員沒事、廠商卻要坐牢，讓他大喊冤枉。

萬丹鄉公所在辦理「2019台灣燈會特色花燈車」、「紅豆牛奶節」等招標案，當時鄉公所主秘鄭光輝與建設課長張志雄、農業課代理課長劉子田利用職權洩漏招標的相關資訊等方式，讓黃姓廠商等人取得標案，涉嫌貪污罪，一審時重判鄭光輝8年、張志雄2年、劉子田4年，黃姓廠商4年6月有期徒刑。

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高雄高分院二審考量當時辦理招標，因為時間緊迫，沒有廠商願意投標，承辦的公務員為了完成任務才犯下圖利罪，並沒有收受好處，犯後坦承犯行，而黃姓廠商所獲得的利益只有7萬元、11萬元，因此輕判鄭光輝等3名公務員1年4個月不等徒刑，皆獲得緩刑，黃姓廠商則判處5個月有期徒刑，也獲得緩刑。

檢察官不服再上訴，沒想到最後定讞卻是3名公務員維持原判，黃姓廠商卻因為商業會計法判刑4個月早已定讞、無法合併執行，另判的1年1個月徒刑無法獲得緩刑，近日得入獄，讓他大喊冤枉。

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