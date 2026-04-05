撞死人沒錢賠還輕判！酒駕、毒駕犯有恃無恐 3000人連署修法嚴懲

警方加強臨檢酒駕和毒駕。（記者葉永騫攝）

酒駕、毒駕肇事撞死人案件近來頻傳，造成許多家庭破碎，引發討論。民眾Ashley在公共政策網路參與平台發起連署，要求修法嚴懲酒駕、毒駕，致人死傷應處20年以上有期徒刑，最重為死刑，並建立受害者補償基金，目前已有3000多人附議。

去年高雄1名醫大生遭到酒駕洗車工撞死，家庭破碎，醫大生的父親親上法庭討公道。今年3月高雄市小港區育有3子的媽媽遭到楊姓毒駕男子撞死，楊男名下沒有資產，犯吸毒案才剛剛出獄，結果又繼續吸毒，死者家屬根本無法求償。4月3日鹿港又發生陳姓男子毒駕開貨車撞死75歲外出買菜的阿嬤。

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由於毒駕、酒駕的刑責被認為不夠重，被害人家屬難以獲得補償，因此網友Ashley今年3月在國發會公共政策網路參與平台發起連署，已有3000多人回應，要求修法將刑度提高，增訂致人死傷應處20年以上有期徒刑到死刑，重傷者應處12年至20年有期徒刑，不得假釋並負連帶賠償責任。

有網友指出，毒駕、酒駕的情形社會上仍然很多，有些毒駕及酒駕者因為名下沒有資產，加上刑責多數在10年以下，往往有恃無恐，被害人求償無門加上司法判刑不夠重，關幾年後又出來，才讓被害人相當無奈，有必要再加強罰責。

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嚴懲酒駕毒駕連署已獲3000多人附議。（記者葉永騫翻攝）

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