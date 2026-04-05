台中26歲女治療師遭前任刺頸亡！牧師父悲痛：心徹底碎裂

巴姓女職能治療師台中遭前男友殺害，她的父母（左二、左三）為愛女舉行追思禮拜，鞠躬向社會大眾感恩。（記者黃良傑攝）

台中上月發生情殺命案，奪走年僅26歲、才華洋溢的女職能治療師，她的父親是高雄知名牧師，夫妻二人今為愛女舉辦追思會，他表示，女兒被害的這一天是全家這輩子最黑暗、最痛心的一天，心已經徹底碎裂，無法接受她年輕的生命會以如此驚恐、痛苦的方式畫下句點！

巴牧師的愛女於3月27日，因前男友要求復合不成，竟持水果刀砍刺巴女後開車逃逸，巴女傷重經送醫不治。

死者父親是高雄知名牧師，今天教會於中華路天泉靈糧堂舉行追思禮拜，數百名教友湧入教會追思；牧師巴康忠義攜妻子出面，夫妻二人痛失愛女，激動落淚說「好希望跟我女兒在一起」，對於加害人陳男，巴牧師說「只希望對方真切悔改」。

巴姓女職能治療師台中遭前男友殺害，親友今為她追思、于捨。（記者黃良傑攝）

巴牧師說「我那善良、乖巧的女兒，僅僅因為試圖結束一段不健康的關係，竟遭到所謂的恐怖情人殘忍刺殺，永遠地離開了我們」；他以一個心碎父親發表沉痛呼籲與最深愛的告別，提醒有關單位能否在受害者遭遇威脅的第一時間，就能提供實質且強而有力的保護。

他也以被害人家屬身分，質疑未來對於犯案者，如果沒有科學、嚴謹且具強制力的追蹤與評估機制，憑什麼要整個社會繼續承擔這樣的致命風險？

牧師父：防範恐怖情人

他表示，「愛」絕不能成為暴力的藉口，「分手」更不該是用刀刃來了結；將伴侶視為私有財產、「得不到就毀滅」的恐怖情人，是社會上隨時會引爆的未爆彈，這絕不是單純的「感情糾紛」，而是赤裸裸的犯罪與謀殺！

透過愛女逝去的生命，巴牧師懇求全天下的父母與年輕人提高警覺，當伴侶出現極度控制欲、想切斷你的交友圈、無止盡的情緒勒索、用言語或肢體暴力威脅，甚至在提分手時以死相逼或恐嚇傷害家人時，請立刻求助！

巴牧師說，他從事更生團契多年，服事很多更生人、吸毒者，只是沒想到竟有一天，自己的女兒卻成被害者，很多人問他以後還會不會投入更生教誨工作？他堅定認為自己仍會保持初衷，用良善繼續奉獻。

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