為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中26歲女治療師遭前任刺頸亡！牧師父悲痛：心徹底碎裂

    2026/04/05 16:40 記者黃良傑／高雄報導
    巴姓女職能治療師台中遭前男友殺害，她的父母（左二、左三）為愛女舉行追思禮拜，鞠躬向社會大眾感恩。（記者黃良傑攝）

    巴姓女職能治療師台中遭前男友殺害，她的父母（左二、左三）為愛女舉行追思禮拜，鞠躬向社會大眾感恩。（記者黃良傑攝）

    台中上月發生情殺命案，奪走年僅26歲、才華洋溢的女職能治療師，她的父親是高雄知名牧師，夫妻二人今為愛女舉辦追思會，他表示，女兒被害的這一天是全家這輩子最黑暗、最痛心的一天，心已經徹底碎裂，無法接受她年輕的生命會以如此驚恐、痛苦的方式畫下句點！

    巴牧師的愛女於3月27日，因前男友要求復合不成，竟持水果刀砍刺巴女後開車逃逸，巴女傷重經送醫不治。

    死者父親是高雄知名牧師，今天教會於中華路天泉靈糧堂舉行追思禮拜，數百名教友湧入教會追思；牧師巴康忠義攜妻子出面，夫妻二人痛失愛女，激動落淚說「好希望跟我女兒在一起」，對於加害人陳男，巴牧師說「只希望對方真切悔改」。

    巴姓女職能治療師台中遭前男友殺害，親友今為她追思、于捨。（記者黃良傑攝）

    巴姓女職能治療師台中遭前男友殺害，親友今為她追思、于捨。（記者黃良傑攝）

    巴牧師說「我那善良、乖巧的女兒，僅僅因為試圖結束一段不健康的關係，竟遭到所謂的恐怖情人殘忍刺殺，永遠地離開了我們」；他以一個心碎父親發表沉痛呼籲與最深愛的告別，提醒有關單位能否在受害者遭遇威脅的第一時間，就能提供實質且強而有力的保護。

    他也以被害人家屬身分，質疑未來對於犯案者，如果沒有科學、嚴謹且具強制力的追蹤與評估機制，憑什麼要整個社會繼續承擔這樣的致命風險？

    牧師父：防範恐怖情人

    他表示，「愛」絕不能成為暴力的藉口，「分手」更不該是用刀刃來了結；將伴侶視為私有財產、「得不到就毀滅」的恐怖情人，是社會上隨時會引爆的未爆彈，這絕不是單純的「感情糾紛」，而是赤裸裸的犯罪與謀殺！

    透過愛女逝去的生命，巴牧師懇求全天下的父母與年輕人提高警覺，當伴侶出現極度控制欲、想切斷你的交友圈、無止盡的情緒勒索、用言語或肢體暴力威脅，甚至在提分手時以死相逼或恐嚇傷害家人時，請立刻求助！

    巴牧師說，他從事更生團契多年，服事很多更生人、吸毒者，只是沒想到竟有一天，自己的女兒卻成被害者，很多人問他以後還會不會投入更生教誨工作？他堅定認為自己仍會保持初衷，用良善繼續奉獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播