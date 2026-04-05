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    澎湖淪為偷渡天堂？ 再傳律師游光德循徐少東模式偷渡中國

    2026/04/05 16:03 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海岸線綿長、離島眾多，容易成為私梟走私偷渡天堂。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海岸線綿長、離島眾多，容易成為私梟走私偷渡天堂。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海岸線綿長，常成為私梟偷渡走私天堂，重大經濟要犯徐少東甫由澎湖偷渡出境，相關涉嫌人員一一落網判刑，現又傳出疑似詐騙集團首腦律師游光德，再度由澎湖偷渡前往中國，但澎湖檢警調及安檢單位都未掌握相關線索。

    成立投資群組搞詐騙的游光德律師，拉攏台銀郭姓、黃姓行員加入群組，利用2人金融專業背景規避洗錢防制通報，先對被害人施以假投資詐術匯款後，再轉匯至其等成立控制之人頭帳戶，製造假幣流，再把詐騙所得轉換為外幣，並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此隱匿詐欺犯罪所得，犯罪所得達1億1477萬餘元。

    全案於2024年10月25日檢察官起訴移審時，法官命游光德250萬元交保，並命限制住居、限制出境及出海，嗣後又裁定對游光德實施科技監控，自今年2月11日起配戴電子手環監控。

    據了解，3月22日下午4時28分游剪斷電子手環，緊接著傍晚5時就出現在台南安平，當晚7時人還在台南七股，未料晚間最後出現在澎湖，晚上10點30分再無手機訊號。

    檢警研判游光德可能逃往中國，據悉警方已逮捕1名疑似幫助犯，桃園地院已對游光德發布通緝。由於澎湖藍色公路布袋至馬公，是3月27日開航，可能是搭乘台南至澎湖海釣船，再由澎湖自用小船或漁船搭載前往公海，由中國漁船或貨輪接應，但相關案情必須等到接應嫌疑人落網，才能釐清。

    疑為詐團首腦游光德律師，傳出由澎湖偷渡前往中國。（翻攝網路）

    疑為詐團首腦游光德律師，傳出由澎湖偷渡前往中國。（翻攝網路）

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