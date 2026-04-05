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    首頁 > 社會

    土城2層樓民宅屋頂坍塌住戶被埋 消防徒手挖掘40分鐘救出

    2026/04/05 16:10 記者陸運鋒／新北報導
    消防人員徒手挖掘瓦片，順利救出受困的住戶，隨後將其送醫治療。（記者陸運鋒翻攝）

    消防人員徒手挖掘瓦片，順利救出受困的住戶，隨後將其送醫治療。（記者陸運鋒翻攝）

    首次上稿15:15
    更新時間16:09

    新北市土城區中央路四段一棟2層樓平房，今天（5日）下午2時許發生屋頂坍塌事件，造成屋內1名住戶腿部遭到埋住受困，所幸意識清醒，消防局獲報後，派遣多輛消防救護車到場，以徒手挖掘救援約40分鐘左右，順利將住戶救出，送往醫院治療，幸無生命危險。

    新北市消防局今下午2時39分許獲報，土城區中央路四段上一棟2層樓磚造老房子，屋頂瓦片坍塌，屋內1人腳被壓住受困，但意識清醒，出動各式救災救護車24輛、消防人員52名陸續抵達救援。

    警消指出，由於第一時間到場時，屋頂瓦片仍持續掉落，消防人員小心翼翼進入後，以徒手方式將瓦片陸續搬離，並於下午3時26分許，順利協助36歲賈姓住戶脫困，他的意識清醒，胸部有擦挫傷，隨即送往板橋亞東醫院治療。至於屋頂為何會塌陷，仍有待進一步釐清。

    新北市土城一棟2層樓平房，今天下午發生屋頂坍塌事件，1名男子遭壓受困，消防人員到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市土城一棟2層樓平房，今天下午發生屋頂坍塌事件，1名男子遭壓受困，消防人員到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

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