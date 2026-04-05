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    首頁 > 社會

    國1苗栗段2起連環撞！ 相距不到50公尺、幾乎同時發生

    2026/04/05 15:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    圖為兩起連環撞中車輛。（民眾提供）

    圖為兩起連環撞中車輛。（民眾提供）

    清明連假國道車流湧現，國道1號向128.7公里（苗栗縣頭屋路段）今（5）日中午12點多發生兩起連環撞事故，分別為5部車輛追撞、6車追撞；國道警方調查時發現，2起事故幾乎同時發生，且皆在內側車道，相距不到50公尺，相當巧合，所幸大部分為輕傷或無人受傷。

    國道第二大隊指出，第一起事故為51歲曹姓男子駕駛自小客車，疑似因未注意車前狀態，追撞前方由44歲施男駕駛的車輛，並造成施男所駕駛車輛往前方推撞另3輛車，釀成5車連環撞。

    至於第二起事故，國道第二大隊表示，該起事故距離第一起事故往南不到50公尺，48歲施姓男子當時駕駛租賃車，疑似因分心未注意車前狀況，追撞前方39歲郭姓女子所駕駛的車輛，導致郭女車輛往前推撞其他4輛車，共6車連環推撞。

    目前相關肇事原因及責任仍在調查中，國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

    圖為兩起連環撞中車輛。（民眾提供）

    圖為兩起連環撞中車輛。（民眾提供）

    圖為第2起事故48歲施姓男子當時駕駛的租賃車。。（民眾提供）

    圖為第2起事故48歲施姓男子當時駕駛的租賃車。。（民眾提供）

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