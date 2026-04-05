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    首頁 > 社會

    小港機車連環自摔 民眾質疑路上的不明液體

    2026/04/05 13:46 記者洪臣宏／高雄報導
    沿海三路某水泥廠前發生連環自摔車禍。（民眾提供）

    沿海三路某水泥廠前發生連環自摔車禍。（民眾提供）

    高雄市小港區沿海三路某水泥廠前，1日發生4部機車連環自摔車禍，一名李姓傷者的老師在社群徵求事故現場影像，他說李男目前在加護病房昏迷不醒，靠儀器維持生命，「他還有孩子，在等他回家」，原P0說，現場有不明液體，外界質疑車禍原因不單純。

    小港警分局1日上午8時22許接獲車禍通報，經查，27歲李男、鄭男、江男、黃女及負載乘客許男等人騎乘機車，循沿海三路南向北機車道行駛，通過事故地點時，疑似因地上濕滑致自摔。李男頭部受傷，經送醫治療，現於加護病房觀察中；另鄭男等4人均身體擦挫傷，經送醫救治無大礙。駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因待查。

    一名自稱李男的老師昨天PO文徵求行車紀錄器，他指李姓傷者已開顱手術，現在靠著儀器維持，家屬需要大家幫忙找當時經過的車輛（疑似3台）、 幫忙打電話叫救護車的善心人士、 行車紀錄器畫面（現場有不明液體）。他說「也許你只是剛好經過，也許你的紀錄器只拍到幾秒，但那幾秒，可能就是讓他活下來的關鍵」。

    警方今（5）日說，所謂「不明液體」為水痕，但外界質疑水痕能讓4部機車接連自摔，頗不合理，因此原P0也徵求行車紀錄器找真相。

    沿海三路發生機車連環自摔。（民眾提供）

    沿海三路發生機車連環自摔。（民眾提供）

    小港發生機車連環自摔。（民眾提供）

    小港發生機車連環自摔。（民眾提供）

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