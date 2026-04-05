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    首頁 > 社會

    高雄馬卡道離奇車禍 黑狗被連撞後失蹤生死未卜

    2026/04/05 13:24 記者黃良傑／高雄報導
    黑狗竄出馬路釀禍，高雄女騎士遭波及倒地受傷。（民眾提供）

    黑狗竄出馬路釀禍，高雄女騎士遭波及倒地受傷。（民眾提供）

    高雄鼓山區馬卡道北往南道路傳出離奇車禍，一輛汽車閃避一隻黑狗不及，黑狗被撞到機車道上，又擊中一輛經過的機車，造成劉姓女騎士（29歲）人車倒地，劉女受傷送醫幸無礙。

    事故後該犬隻跑離現場，已不知去向，警方獲報調查未尋獲飼主，不排除肇事犬隻是流浪狗，據了解，該隻犬隻被連撞2次，傷勢應該不輕，但迄今生死未卜。

    鼓山分局今（5）日指出，該車禍發生於1日，過程被民眾錄下PO網，警方獲報於鼓山區馬卡道北往南道路有發生交通事故，立即派員前往處理。

    經了解，劉姓女子（29歲）騎乘普通重型機車沿馬卡道路（北往南方向）行駛，行經事故地點時，突有犬隻自路旁竄出橫越車道，雙方發生碰撞，致劉女人車倒地，事故後該犬隻跑離現場，不知去向。

    劉女手腳擦挫傷，警方獲報後迅速到場處置並實施交通疏導，劉女經救護人員現場包紮處理後，傷勢無大礙。警方已調閱周邊監視器，積極釐清該犬隻來源，確認是否為民眾飼養或流浪動物，以釐清相關肇事責任。

    黑狗竄出馬路釀禍（紅圈），高雄女騎士遭波及倒地受傷。（民眾提供）

    黑狗竄出馬路釀禍（紅圈），高雄女騎士遭波及倒地受傷。（民眾提供）

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