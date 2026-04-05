捲入擄人案是假的！退休男被騙290萬 警誘捕逮3車手

警方逮捕張姓車手、張姓監控手及接應的劉姓女子。（記者陸運鋒翻攝）

新北市一名退休的吳姓男子落入假檢警詐騙陷阱，對方謊稱捲入擄人勒贖案件，要求監管帳戶並支付290萬元，吳男嚇得急忙付款，經其友人提醒才驚覺受騙報案，警方趁詐團食髓知味，要求吳男再付款時，逮捕張姓車手等3嫌，詢後移送偵辦。

淡水警分局調查，退休的60歲吳男從去年底開始，接獲自稱郵局人員來電，隨後轉接假扮「高雄市警察局偵查員」及「檢察官」詐騙成員誘騙，對方誆稱其帳戶涉及擄人勒贖及洗錢案件，須配合「監管帳戶」，並以偵查不公開為由要求不得對外洩漏，導致吳男信以為真，於今年3月11日在其住處附近，面交現金290萬元。

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據知，吳男事後跟友人聊天時，經提醒後驚覺可能落入詐團陷阱，於是前往派出所諮詢後才知受騙上當，而警方趁著詐團成員再次聯繫要求交付款項，便將計就計，於本月1日中午12時許，於淡水新春街、新興街口埋伏守候，當場逮捕取款的32歲張姓車手。

警方說，另於現場周邊繞行時，逮獲監控手29歲張姓男子及接應的39歲劉姓女子等2名同夥，並於車內及身上查扣作案用手機及現金5萬餘元等證物，另搜出喪屍煙彈6顆，監控手張嫌經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應。警方詢後，將張等3嫌分別依詐欺、毒品危害防制條例、公共危險及洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，同時擴大追查其他共犯。

警方呼籲，公務機關及檢警單位不會透過電話或通訊軟體要求交付財物或監管帳戶，亦不會要求民眾入住旅館配合調查，民眾如接獲提及「身分遭冒用」、「涉及洗錢」或「需監管資金」等可疑來電，應保持冷靜，並撥打110或165反詐騙專線查證，以避免受騙。

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