為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    夜店散場灑水清地惹怒酒客 男砸酒瓶嚇壞清潔婦 網轟：沒錢開包廂還發酒瘋

    2026/04/05 13:04 記者姚岳宏／台北報導
    韓男（左黃衣）拿裝滿空酒瓶的回收籃向清潔婦砸過去。（記者姚岳宏翻攝）

    韓男（左黃衣）拿裝滿空酒瓶的回收籃向清潔婦砸過去。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市信義區夜店今天清晨散場時，許多酒客都聚在松壽路20巷內1間超商外不走，有現場清潔婦人一如往例， 開始拿水管灑水清潔路面，此時27歲韓姓男子疑似不滿現場清潔的張姓婦人灑水清地，竟拿裝滿空酒瓶的回收籃向她砸過去，信義分局巡邏員警見狀立即上前處理，雖無人受傷，但已影響公共安全，依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款規定將韓男帶回偵辦。

    此事件曝光後引發網路熱烈討論，有認識該清潔婦人的網友替她抱不平，表示阿姨平時非常和善，常主動幫忙周邊夜場店家整理回收，推測她當時是為了清洗便利商店前被人群佔據的空地，才用水驅散人群，沒想到卻遭惡意對待，讓不少人相當心疼她的安全。

    此外，影片畫面也讓網友大嘆部分民眾素質低落。有人無奈指出，事發當下上前關心阿姨、幫忙清理碎玻璃甚至訓斥肇事男子，全都是外國人，反觀無理攻擊、在旁邊看熱鬧錄影的都是台灣人。

    更有網友對聚集在信義區超商外喝酒的群眾感到反感，批評他們亂丟垃圾增加清潔員負擔，聽見警笛聲就立刻散去，直言這種買平價酒還裝闊、發酒瘋的舉動實在令人無法理解，摔酒瓶的行為更毫無水準。

    信義分局三張犁派出所表示，今天清晨4時56分許，在信義區松壽路20巷執行守望勤務時，發現現場有民眾發生爭執，遂上前了解。經查係韓姓男子因不滿清潔人員張女作業時潑水濺及其衣物，遂將裝有空酒瓶之回收籃擲向地面，致酒瓶散落破碎。

    警方說，現場未造成人員受傷，惟該行為已影響公共安全，警方遂依違反社會秩序維護法將韓男帶返派出所偵辦。同時呼籲：民眾飲酒應自制，喝酒勿過量，以免酒後失態而觸法後悔莫及。

    警方將韓男帶回分局派出所。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將韓男帶回分局派出所。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播