夜店散場灑水清地惹怒酒客 男砸酒瓶嚇壞清潔婦 網轟：沒錢開包廂還發酒瘋

韓男（左黃衣）拿裝滿空酒瓶的回收籃向清潔婦砸過去。（記者姚岳宏翻攝）

台北市信義區夜店今天清晨散場時，許多酒客都聚在松壽路20巷內1間超商外不走，有現場清潔婦人一如往例， 開始拿水管灑水清潔路面，此時27歲韓姓男子疑似不滿現場清潔的張姓婦人灑水清地，竟拿裝滿空酒瓶的回收籃向她砸過去，信義分局巡邏員警見狀立即上前處理，雖無人受傷，但已影響公共安全，依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款規定將韓男帶回偵辦。

此事件曝光後引發網路熱烈討論，有認識該清潔婦人的網友替她抱不平，表示阿姨平時非常和善，常主動幫忙周邊夜場店家整理回收，推測她當時是為了清洗便利商店前被人群佔據的空地，才用水驅散人群，沒想到卻遭惡意對待，讓不少人相當心疼她的安全。

請繼續往下閱讀...

此外，影片畫面也讓網友大嘆部分民眾素質低落。有人無奈指出，事發當下上前關心阿姨、幫忙清理碎玻璃甚至訓斥肇事男子，全都是外國人，反觀無理攻擊、在旁邊看熱鬧錄影的都是台灣人。

更有網友對聚集在信義區超商外喝酒的群眾感到反感，批評他們亂丟垃圾增加清潔員負擔，聽見警笛聲就立刻散去，直言這種買平價酒還裝闊、發酒瘋的舉動實在令人無法理解，摔酒瓶的行為更毫無水準。

信義分局三張犁派出所表示，今天清晨4時56分許，在信義區松壽路20巷執行守望勤務時，發現現場有民眾發生爭執，遂上前了解。經查係韓姓男子因不滿清潔人員張女作業時潑水濺及其衣物，遂將裝有空酒瓶之回收籃擲向地面，致酒瓶散落破碎。

警方說，現場未造成人員受傷，惟該行為已影響公共安全，警方遂依違反社會秩序維護法將韓男帶返派出所偵辦。同時呼籲：民眾飲酒應自制，喝酒勿過量，以免酒後失態而觸法後悔莫及。

警方將韓男帶回分局派出所。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法