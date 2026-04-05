台中大雨大坑9號步道枯樹倒下砸攤架 幸無人傷

台中大坑9號步道樹木掉落，幸未砸傷人。（曾咨耀提供）

首次上稿 04-05 10:32

更新時間 04-05 15:10（新增建設局說法）

這幾天大雨造成台中市大坑9號步道上方邊坡的枯木倒下，今天上午滾落步道砸到攤商的攤架，幸無人受傷，市議員曾朝榮服務處主任、市議員參選人曾咨耀獲報，隨即通知台中市政府，將掉落的樹木移到一旁，並拉起封鎖線，避免邊坡上的枯木再掉落砸傷人，並呼籲市府，針對山區步道應建立「雨後即時巡檢」與「高風險預警」機制，主動盤點潛在危險區域、提前處置，而不是等事故發生後才被動應對，才能真正保障市民與遊客的安全。

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曾咨耀表示，近期強降雨導致土壤含水量飽和，邊坡穩定度下降，不僅造成樹木傾倒，部分路段也出現阻塞情形。目前現場僅以三角錐及警示帶簡易圍設，防護措施明顯不足，若未及時處置，恐再發生落木或滑落意外，對假日大量遊客安全構成威脅。

他強調，大坑步道為台中熱門登山休憩景點，人流密集，安全管理更應到位。已第一時間通報相關單位，要求儘速進場清除倒木、全面檢視邊坡穩定情形，並強化現場警示與必要管制。在風險尚未排除前，應明確引導民眾減速通行，避免憾事發生。

市議員曾朝榮表示，大坑九號、十號步道每日人流逾七千人、假日更上看萬人，但沿線邊坡多為私有地，長期缺乏管理，枯樹、竹林老化問題嚴重，遇豪雨或颱風極易倒塌傷人，風險不容忽視。他強調，市民安全不能打折，市府應主動介入，加強修剪、設置護欄與安全網，全面提升防護機制，確保登山民眾安全。

台中市觀光旅遊局指出，樹木掉落地點為建設局管轄，已通報建設局進行後續善後處理。

台中市建設局表示，接獲通報後已第一時間派員移置並加設警示，目前斷枝已清除完成。平時均與台中市風景區管理所保持暢通橫向聯繫管道，除了汛期前安排防災修剪外，遇大雨或風災後均主動派員巡檢危險區域，並透過巡查員第一時間通報安排處理，以保障市民與遊客安全。

台中大坑9號步道樹木掉落，目前已將掉落的樹木移到一旁，並拉起封鎖線，避免再有樹木掉落砸傷人。（曾咨耀提供）

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