出動直升機投水31次 高雄美濃公墓大火獲控制2公頃成焦土

美濃公墓大火，直升機支援投水31次。（圖：高市消防局提供）

高雄美濃區近期發生2起大型山林火警，消防人員疲於奔命，29日發生於美濃區美興街第四公墓的雜草火警，不僅出動6架次無人機進行偵蒐，還請直升機支援投水31次，已於今日上午控制火勢。

美濃第四公墓火警發生於29日上午11時46分，現場雜草與竹林茂密，火勢迅速蔓延至林業及自然保育署（林保署）轄管土地。連日來累計出動69車次、消防與義消人員201人次，另出動無人機6架次進行災情偵蒐，並與林保署34人次協同作戰；空中勤務總隊於29日支援直升機投水10次，今天再投水21次，火勢已於今天上午9點5分獲得控制，燃燒面積約2公頃。

請繼續往下閱讀...

市長陳其邁提醒，掃墓民眾應採取更環保且安全的方式，「紙錢要集中燃燒、不施放鞭炮」若引起火災甚至森林大火，不僅失去祭祖的美意，更可能破壞環境生態並危害公共安全。

消防局長王志平表示，因應清明掃墓除傳統人力駐守外，今年特別強化空拍機巡邏監控，透過高空視野即時掌握墓區動態，確保火災能在初期階段即被發現並撲滅，消防局將持續結合警義消、林保署等單位投入資源與人力，減少災害發生。

消防與義消人員深入火場滅火。（圖：高市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法