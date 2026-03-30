為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    出動直升機投水31次 高雄美濃公墓大火獲控制2公頃成焦土

    2026/03/30 13:20 記者蔡清華／高雄報導
    美濃公墓大火，直升機支援投水31次。（圖：高市消防局提供）

    美濃公墓大火，直升機支援投水31次。（圖：高市消防局提供）

    高雄美濃區近期發生2起大型山林火警，消防人員疲於奔命，29日發生於美濃區美興街第四公墓的雜草火警，不僅出動6架次無人機進行偵蒐，還請直升機支援投水31次，已於今日上午控制火勢。

    美濃第四公墓火警發生於29日上午11時46分，現場雜草與竹林茂密，火勢迅速蔓延至林業及自然保育署（林保署）轄管土地。連日來累計出動69車次、消防與義消人員201人次，另出動無人機6架次進行災情偵蒐，並與林保署34人次協同作戰；空中勤務總隊於29日支援直升機投水10次，今天再投水21次，火勢已於今天上午9點5分獲得控制，燃燒面積約2公頃。

    市長陳其邁提醒，掃墓民眾應採取更環保且安全的方式，「紙錢要集中燃燒、不施放鞭炮」若引起火災甚至森林大火，不僅失去祭祖的美意，更可能破壞環境生態並危害公共安全。

    消防局長王志平表示，因應清明掃墓除傳統人力駐守外，今年特別強化空拍機巡邏監控，透過高空視野即時掌握墓區動態，確保火災能在初期階段即被發現並撲滅，消防局將持續結合警義消、林保署等單位投入資源與人力，減少災害發生。

    消防與義消人員深入火場滅火。（圖：高市消防局提供）

    消防與義消人員深入火場滅火。（圖：高市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播