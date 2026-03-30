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    首頁 > 社會

    母親外出倒垃圾失聯3小時 警方鷹眼半小時找到人

    2026/03/30 13:14 記者王冠仁／台北報導
    仁愛路派出所警員石任廷（左起）、姚仁國、侯康璿協助找人。（記者王冠仁翻攝）

    仁愛路派出所警員石任廷（左起）、姚仁國、侯康璿協助找人。（記者王冠仁翻攝）

    台北市蕭姓民眾某次跟母親在傍晚一起外出丟垃圾，並相約要在住家附近的一家餐廳一起吃晚餐，沒想到到了約定時間，母親卻遲遲沒有出現，蕭男嚇得報警。警方獲報後調閱監視器畫面追查，發現蕭母在周邊徘徊近3個小時；員警根據蕭母最後出現地點，前往現場找人，果然不久後在一處騎樓下找到，順利幫助她跟家人團圓。

    北市警中正一分局今天發布新聞稿表揚處理此案的警員石任廷、姚仁國、侯康璿，同時也呼籲民眾，家中若有類似情況的成員，可佩戴名牌、在衣服繡上姓名電話、申請愛心手環、向警方申請指紋建檔，以便外出迷途時能儘快確認身分並與家屬取得聯繫。

    中正一分局仁愛路派出所日前接獲蕭姓民眾報案，蕭聲稱當天傍晚跟母親一起外出倒垃圾，同時相約在附近一家餐廳晚餐，蕭母還說倒完垃圾後想順勢去附近散步。不過，到了相約的晚餐時間，蕭母卻遲遲沒有出現在餐廳，蕭找不到母親、心急如焚，只好報警求助。

    員警得知情況後立即協助調閱監視器影像，員警根據蕭與母親自傍晚分開後的路線沿途查看，發現蕭母在台北市信義路與金山南路一帶徘徊近3小時。員警隨即前往該區域搜尋，最終於金山南路一處騎樓下找到人，員警確認她平安無恙後通知家屬到場接回。

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