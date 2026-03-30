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    台南廟宇回鑾遶境出現大亂鬥！？2醉男亂入陣頭警勸離

    2026/03/30 11:30 記者王俊忠／台南報導
    二十九日晚間，台南北區府城廣善堂回鑾遶境隊伍出現有人亂入陣頭、看似大亂鬥的嚇人場面。（取自網路社會事新聞影音）

    二十九日晚間，台南北區府城廣善堂回鑾遶境隊伍出現有人亂入陣頭、看似大亂鬥的嚇人場面。（取自網路社會事新聞影音）

    台南市北區長北街的府城廣善堂回鑾遶境隊伍29日晚間7點多準備入廟儀式時，傳出有人亂入陣頭，引發推擠大亂鬥，影片被po上「社會事新聞影音」社群，引起網友熱議。轄區市警五分局表示，隨行員警即介入處置、發現是兩名喝醉酒的另一陣頭成員亂入官將首陣頭，引發拉扯、推擠口角，員警告誡勸離兩醉男。

    據了解，昨晚當時是府城廣善堂觀朝覆旨回鑾遶境，遶境隊伍回到北區長北街152巷口，準備進行入廟儀式。不料，兩名酒醉的年輕男子突然亂入官將首陣頭，引發隊伍眾多人員介入排解，出現拉扯推擠與口角狀況，場面看起來像打群架般的嚇人。

    警方調查得知，兩名喝醉酒的20餘歲及近30歲的男子，是遶境隊伍另一陣頭的成員，兩男從昨天下午就開始喝酒並喝醉了，直到昨晚出現不受控的狀況、亂入官將首陣頭，出現大批人推擠拉扯的場面，隨行維安員警即時介入制止，實際上遶境成員並無動手打架情事，因此未帶回人員偵辦。

    員警並告誡、勸離兩名醉男後現場秩序恢復正常，維安員警不敢大意、也在場監控到入廟儀式完成後才撤離維安工作。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    二十九日晚間，台南北區府城廣善堂回鑾遶境隊伍出現有人亂入陣頭、看似大亂鬥的嚇人場面。（取自網路社會事新聞影音）

    二十九日晚間，台南北區府城廣善堂回鑾遶境隊伍出現有人亂入陣頭、看似大亂鬥的嚇人場面。（取自網路社會事新聞影音）

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