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    台鐵員林站驚傳女子落軌卡車底 目擊民眾驚喊「人沒了」

    2026/03/28 20:18 記者陳冠備／彰化報導
    台鐵員林站驚傳女子月台落軌，員警將女子送醫。（民眾提供）

    台鐵員林站驚傳女子月台落軌，員警將女子送醫。（民眾提供）

    首次上稿 19:42
    更新時間 20:18（更新內容）

    台鐵員林站今（28日）傍晚發生民眾墜落軌道意外，年約30歲女子不明原因自第一月台落軌，遭進站列車卡在車底。警消緊急出動搶救，將女子脫困送醫，初步診斷女子頭部受有撕裂傷，右手骨折，且意識昏迷，目前仍在急救中。

    事故發生於晚間6時28分許，當時正值候車時段，月台上不少旅客目擊驚悚一幕，女子突然墜落軌道，此時火車正好進站，眾人嚇出冷汗，現場驚呼不斷，甚至有人直喊「人沒了」，氣氛一度緊張。台鐵3267次區間車也因此延誤。

    彰化縣消防局獲報後，出動消防車2台、救護車1台及6名消防人員前往搶救。救護人員到場時火車已停駛，發現女子卡在第一月台列車下方，意識模糊，經使用長背板於6時46分將其脫困至月台，初步評估頭部撕裂傷、右前臂開放性骨折，立即送往員基醫院救治。

    警方表示，女子墜落軌道原因尚待調查釐清。

    女子月台落軌，警消獲報到場救援。（民眾提供）

    女子月台落軌，警消獲報到場救援。（民眾提供）

    消防隊到場後，趕緊緊急將女子從列車下脫困送醫。（民眾提供）

    消防隊到場後，趕緊緊急將女子從列車下脫困送醫。（民眾提供）

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