男子直播在台中石岡公墓點廢紙疑縱火 警消調查若有實證將依法偵辦

男子直播在石岡公墓點燃廢紙，涉嫌縱火。（擷取自爆料公社）照片請直立

清明節將到，台中市公墓火警頻傳，一名自稱義消男子在台中市石岡區第四公墓直播，還拿出打火機點燃廢紙和雜草後逃跑，還笑稱此處沒有監視器；台中市消防局表示，經初步查證，該男並非台中市消防局義消或民間救難人員，若查有其縱火實證，將依法偵辦。

臉書爆料公社有網友PO文和影片指出，「知道台中最近火警為什麼那麼多嗎？因為有這種人故意直播放火，自稱義消？」；影片中只見一名平頭男在一處公墓拿手機直播，並與一名男網友聊天，還拿出打火機點燃公墓旁一張廢紙和雜草，看到火勢已起，男子笑稱這裡沒有監視器要快跑，隨即騎機車逃離。

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爆料網友貼出平頭男子IG資料，內容寫「台中市搜救隊」，還自稱搜救隊員，「那裡有災情往那裡救援」；網友看到直播內容氣憤要求警、消揪出此敗類，網友說如果不是義消也該還義消公道；一名網友說，公墓雖然沒有監視器，但有個笨蛋忘記自己的犯過過程，自己全程錄下，證據十足，已構成犯罪。

台中市消防局表示，經調查男子並非義消或民間搜救隊人員，並通報東勢警分局調查；東勢警分局表示，案發時間為3月24日上午10時53分，在台中市石岡區第四公墓，現場疑因掃墓遺留的灰燼，導致雜草燃燒，幸無人員傷亡及財損，經石岡消防分隊提供消防車行車紀錄影像及調閱路口監視器，目前已查出男子身份； 消防局表示，若查有縱火事證，將依法偵辦。

影片中可見雜草燃燒。（擷取自爆料公社）照片請直立

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