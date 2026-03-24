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    獨家》全國首宗！偽中華電信工程師 靠「紅色電話」盜上千市話辦假LINE

    2026/03/24 06:07 記者王捷／台南報導
    張嫌假冒中華電信工程師，用「紅色電話」潛入機房盜上千筆市話、認證碼，賣給中國詐團賺逾百萬。（記者王捷攝）

    張嫌假冒中華電信工程師，用「紅色電話」潛入機房盜上千筆市話、認證碼，賣給中國詐團賺逾百萬。（記者王捷攝）

    台南警五分局破獲全國首件「LINE假帳號供應商」案。張姓男子假冒中華電信工程師潛入大樓機房，僅靠一支「紅色電話」便竊取上千筆市話號碼，提供中國詐團辦假帳號，不法獲利超過百萬元。

    46歲的張男曾是中華電信外包工程師，發現大樓的市話機房有漏洞，只要用俗稱「紅色電話」的「來電顯示器測試電話」，插入電話孔撥打自己的手機，就能取得住戶的市話號碼，他鎖定屋齡10至20年的公寓大樓，以檢查機房名義竊取市話，再傳送給中國詐團註冊LINE帳號。

    但是，申請LINE帳號除了需市話號碼，也要用市話接聽6位數認證碼才能申請，不過張男用的「紅色電話」能在住戶市話未響鈴下，從機房端攔截認證碼並傳至海外，每申辦一組帳號，張男就能獲利1000元至1500元，而住戶也會在不知情下淪為共犯，

    去年3月間，警方偵辦多件援交詐騙案，發現許多假帳號都是用市話申請，循線找到一位獨居婦人，婦人驚覺成詐欺共犯，嚇到說不出話來，警方才知道這種新型的犯罪型態。

    警五分局比對超過300筆通聯紀錄、監視器畫面鎖定張男，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮，會同新竹縣警局刑大科偵隊於22日持新竹院檢核發的拘票與搜索票，到新竹將張男查緝到案，現場查扣手機5支、電腦主機1部、查線機7支及安非他命等違禁物。

    全案依加重詐欺、恐嚇取財、竊盜、電信法及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。警方呼籲大樓管委會應落實門禁管制，確實核對中華電信等維修人員身分，避免機房遭有心人士潛入，期能藉此防堵通訊管理制度上的漏洞，維護民眾財產與隱私安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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