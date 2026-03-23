3/23 今彩539頭獎開2注 800萬獎落台中、高雄

第115000073期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元。（擷取自台彩官網；本報合成）

3月23日開獎的第115000073期今彩539，頭獎開出2注，由

台中市北屯區北屯路293號1樓「錢太祖彩券行」以及高雄市苓雅區三多三路162號「二三王彩券行」開出；第115000024期威力彩頭獎摃龜。

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第115000024期威力彩中獎號碼為「第一區：01、09、18、28、33、38，第二區：05。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共230注中獎，每注可得4000元；陸獎共1598注中獎，每注可得800元；柒獎共3055注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6366注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0956注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7400注中獎，每注可得100元。

第115000073期今彩539中獎號碼為「07、12、24、29、35」頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共278注中獎，每注可得2萬元；參獎共8902注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬5410注中獎，每注可得50元。

第115000073期39樂合彩中獎號碼為「07、12、24、29、35」四合開出1注，可得21萬2500元；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2635注中獎，每注可得1125元。

第115000073期3星彩中獎號碼為「360」。壹獎共122注中獎，每注可得5000元。

第115000073期4星彩中獎號碼為「4569」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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