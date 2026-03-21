假郵局主任、假檢警+LINE視訊報案連環詐 護理師慘噴379萬

詐團出示假公文書。（記者鄭景議翻攝）

45歲護理師去年底落入假冒公務機關連環騙局，詐騙集團分飾郵局主任、警察及檢察官，甚至利用LINE視訊報案取得信任，誘導護理師將房產增貸226萬元連同存款共379萬元全數交出。刑事局指出，近期普發1萬元現金政策將結束，詐團也進入「最後衝刺階段」，此案歹徒利用受害者無法南下辦案的心理，遠端操控其資產，民眾務必提高警覺。

案發當時，護理師接到自稱彰化光復郵局洪主任的電話，宣稱有人持她的身分證件臨櫃代領政府普發1萬元現金。護理師當下回覆證件就在身上，並未委託他人，歹徒隨即順著話術指稱，將替其向當地警察局報案。隨後，自稱彰化分局偵查隊林姓警員致電，要求護理師親自到分局說明，護理師在台北工作無法南下，對方竟提議加LINE視訊報案，製作筆錄。

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視訊過程中，假警察要求護理師在鏡頭前出示身分證明文件與所有銀行帳戶，宣稱經查詢發現，其帳戶涉及重大詐欺案件。對方聲稱護理師因先前未出庭，法院已開立拘票準備逮捕。護理師聞言陷入極度恐慌，假警察趁機安撫會向檢察官求情，隨後假檢察官接手。假檢察官以偵查不公開為由，嚴禁護理師向外求助，要求其每日定時回報行蹤，同時提供保證金以供監管。

最令被害人損失慘重的是，假檢察官誘導護理師向銀行申請房屋增貸，將貸款所得的226萬元存入帳戶，指示將銀行存簿與提款卡帶到指定地點，面交給自稱法務人員的車手。詐騙集團見被害人極度配合，隨後又編造該案件已有被害人自殺死亡，要求再繳納138萬元的賠償保證金。直到前後累積匯款與提領金額達379萬元，護理師才因聯絡不上對方而驚覺受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局提醒，目前普發1萬元現金的領取期限將於4月30日截止，詐騙集團正利用最後時機衝刺，針對民眾對法律程序的不熟悉進行心理攻勢。警方提醒，檢警機關辦案絕不會透過通訊軟體要求展示證件或進行視訊筆錄，更不可能以監管名義要求面交財物或辦理房產抵押。民眾若接到要求交付金錢或限制對外連繫的公務電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線查證。

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