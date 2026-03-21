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    騎機車未打方向燈被警攔查 酒駕、藏毒罪嫌露餡 還吃上19萬元罰單

    2026/03/21 10:31 記者謝武雄／桃園報導
    賴姓男子酒駕又藏毒，遭警方以優勢警力攔截圍捕。（警方提供）

    賴姓男子酒駕又藏毒，遭警方以優勢警力攔截圍捕。（警方提供）

    當真是賊星該敗！40歲賴姓男子不僅酒駕還藏毒，昨晚8點45分左右，騎機車行經桃園市桃園區民生路時，因未依規定使用方向燈，員警上前攔查勸導，賴男擔心罪行敗露，反而加速逃逸，員警立即尾隨並通報攔截圍捕，賴不僅吃上酒駕、毒品官司，交通違規罰款更高達19萬元。

    警方發現，賴姓男子騎機車未打方向燈，原本只是上前勸導，未料賴男立刻以極快速度繞行中正路、三民路、永安路及老城區的巷道試圖逃逸，期間逆向、蛇行、闖紅燈等嚴重違規，最後賴男沿和平路逆向往中正路逃逸，見到前方封鎖路口的員警，擦撞警用機車後跌倒在地被員警壓制逮捕。

    警方當場起獲毒品依托咪酯、安非他命等違禁品，經實施檢測，賴男酒測值0.23MG/L、毒品唾液快篩為陽性反應，全案依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦，另逃逸期間各式交通違規罰鍰共逾19萬元，員警也依規定完成告發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    賴姓男子酒駕又藏毒，遭警方以優勢警力攔截圍捕。（警方提供）

    賴姓男子酒駕又藏毒，遭警方以優勢警力攔截圍捕。（警方提供）

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