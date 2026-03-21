酸盧秀燕「拿瘦肉精害台糖」遭訴 法官認「有事實根據」不罰

李姓男子在網路論壇針對去年台糖瘦肉精事件，發文批評「只有盧秀燕手中那一盒有毒」、「故意要害台糖」及「顯露無能」等語。基隆地院認為，屬於對公眾人物的評論，裁定不罰。（資料照）

新北市一名李姓男子在網路論壇上發文，評論2024年初台糖瘦肉精事件，內容提及「只有盧秀燕手中那一盒有毒」、「故意要害台糖」及「顯露無能」等語，遭警方以散佈謠言、影響公共安寧為由，依違反社會秩序維護法移送法辦。基隆地方法院審理後認定，李男言論具有事實基礎，且屬於對公眾人物的評論，裁定不罰。

李男去年10月在網路論壇「Mobile01」上發文，「2024年初盧秀燕在總統大選後，故意拿出一盒瘦肉精的豬肉，要害台糖，經過檢驗只有盧秀燕手中那一盒有毒，來自實驗室....盧秀燕的政治操作沒有成功....現在遇到真正的口蹄疫卻顯露無能....」等訊息；警方發現後以李男散佈謠言、影響公共安寧為由，依違反社會秩序維護法將李移送法辦。

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李男在警詢時堅稱，他的貼文純屬個人看法、評論時事，並無惡意造假。法院裁定理由指出，依當時媒體報導與調查結果，台中市政府衛生局抽檢的台糖梅花肉片中，確實僅有一盒驗出「西布特羅」成分，其餘產品均未檢出，此為不爭之事實。李男稱「只有那一盒有毒」並非憑空捏造，難認為是「謠言」。

至於，李男留言中提及「故意拿出」、「政治操作」、「顯露無能」等字眼，法官認為是對政治人物及公共事務的主觀評價與個人好惡；並以憲法第11條規定，人民的言論自由應予以保障，國家應給予最大限度保障；人民對於可受公評的公眾人物發表意見，縱使公開供不特定人瀏覽，仍屬言論自由範疇。

裁定進一步表示，警方未能證明李男的評論已使聽聞者產生畏懼或恐慌，且該事件先前已有諸多新聞報導，社會大眾具備資訊判斷能力，難認有影響公共安寧的情形，李男行為未違反社會秩序維護法，裁定不罰。

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