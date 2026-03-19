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    600萬賓士大G國道爆胎沿路噴零件！駕駛酒測破表爛醉如泥

    2026/03/19 10:04 記者湯世名／彰化報導
    賓士大G在國道一路噴零件，還忽左忽右並擦撞路肩護欄。（民眾提供）

    賓士大G在國道一路噴零件，還忽左忽右並擦撞路肩護欄。（民眾提供）

    1輛市價逾600萬元的賓士G350d越野休旅車昨天（18日）下午在國道1號彰化路段爆胎，車輛沿路掉碎片與破損輪胎，甚至連備胎蓋都掉落路面，不僅車體向右側傾斜，還頻頻忽左忽右，行駛數公里後下彰化交流道，最終停在彰化市路旁，彰化警方據報到場對男性駕駛實施酒測，結果酒測值破表，簡直已爛醉如泥，當場開單告發，由於駕駛酒醉，延至今天（19日）酒醒才能製作筆錄。

    有民眾昨天行經國道1號北上201公里彰化北上路段時，發現前方輔助車道有1輛賓士大G越野休旅車疑似爆胎，車身往右側傾斜，車底還卡著零件，整輛車沿路行駛，不僅忽左忽右，還一度撞到路肩護欄，沿途曾有避車彎卻也不駛入，後方駕駛驚呼「爆胎還硬撐」。

    該輛賓士大G最終從北上198公里彰化交流道下彰化市，並開到附近一處空地，此時彰化警分局莿桐派出所也已據報派員到場，發現60歲男性駕駛坐在駕駛座上，並散發出濃烈酒味，立即實施酒測，結果酒測值破表，數值高到連員警都咋舌，幾乎已是喝到酩酊大醉的程度，當場對其開單告發，並依公共危險罪嫌偵辦；由於其喝到爛醉如泥無法製作筆錄，只能等其酒醒後今天製作筆錄。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    賓士大G停在彰化市空地，右前車頭毀損並爆胎。（警方提供）

    賓士大G停在彰化市空地，右前車頭毀損並爆胎。（警方提供）

    賓士大G右前輪爆胎，車頭嚴重毀損。（警方提供）

    賓士大G右前輪爆胎，車頭嚴重毀損。（警方提供）

    男子酒測值破表，幾乎已達爛醉如泥程度。（警方提供）

    男子酒測值破表，幾乎已達爛醉如泥程度。（警方提供）

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