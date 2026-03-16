民間拖吊車司機肇逃還毒駕 撞人後竟躲回公司 警逮人扣車送辦

高男駕駛拖吊車時，已有跨越車道蛇行情形。（記者吳昇儒翻攝）

40歲高姓拖吊車司機今日上午7時許，被派往新北市汐止區支援拖吊業務，途中不慎撞上一名騎乘電動機車的賴姓女子。未料，高男卻肇事逃逸，將車開回新店。警方獲報後，以車追人，將高男帶回偵訊，並對其進行毒品快篩，結果呈現陽性。警詢後，依肇事逃逸等罪，將高男函送法辦。

警方調查，高男受雇於交通部委外的拖吊車公司，今日臨時被派往新北市汐止區支援拖吊業務。上午7時許，從新店前往汐止途中，在大同路二段擦撞騎乘電動機車的61歲賴姓女子，造成她多處擦、挫傷。

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高男疑因擔心施用毒品被逮，竟棄賴女不顧，並將車往新店方向回開，逃回公司。警方獲報，第一時間協助賴女就醫，並以車牌追人，迅速趕抵新店，將高男帶回偵訊。

員警對高、賴二人進行酒測，確認酒測值均為0，排除有酒駕情形，但卻發現高男神情恍惚，且有毒品前科，調閱監視器影像時，也發現高男駕車狀況不穩，疑有吸食毒品情形，對其進行唾液快篩，結果安非他命呈陽性反應；隨即進行尿液採驗，並扣車處置。

警方認為，高男肇事致人受傷逃逸，先函送士林地檢署偵辦；另涉毒品部分待尿液檢驗結果出爐後，再依法函送法辦。

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高男疑似未注意左前方的賴女，直接撞上。（記者吳昇儒翻攝）

賴女被撞倒後，高男竟肇事逃逸。（記者吳昇儒翻攝）

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