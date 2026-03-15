彰化母犬疑遭虐尋獲白骨！飼主家被砸 家屬喊冤

遭虐杜告「健康」離奇失蹤，愛狗人士重金懸賞尋狗。（民眾提供）

彰化市1歲大杜告母犬「健康」疑遭飼主以繩子瘋狂抽打，看不下去的民眾PO網後，上個月離奇失蹤，昨天有民眾在伸港找到1隻狗屍，已由彰化縣動物防疫所採樣檢驗，愛狗人士認為就是「健康」的屍體，不僅到飼主住處要求給公道，甚至有人半夜上門砸酒瓶洩憤；飼主家屬今天（15日）喊冤指稱，飼主或許打過狗，但絕無將「健康」凌虐致死。

飼主自稱把狗狗「健康」送養，卻在途中於伸港六股圳抽水站附近不見了，愛狗人士昨天到場尋找，在出海口的草叢處發現1隻疑似狗狗的遺體，頭骨破碎、左邊牙齒也被打落，認為就是「健康」。愛狗人士昨天到飼主彰化市住處，要求出來面對，飼主拉下鐵門，彰化警分局派員到場維持秩序。愛狗人士見飼主不願出面，強調會為「健康」討回公道，下一步要到監察院陳情。今天凌晨左右有民眾到飼主住處外，朝鐵捲門砸酒瓶，是否與愛狗人士洩憤有關警方還要進一步釐清。

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飼主家屬今天出面喊冤指出，平日飼主很疼愛「健康」，偶爾狗狗洗澡愛亂動，所以會有拍打的舉動，但絕對不是打狗；飼主本人為了這隻狗，自己身體在接受治療中；他們父子為了這隻狗要不要送養吵了好幾次，飼主若要把狗打死棄屍，何必大老遠跑到伸港海邊，大可在住家附近挖土把狗埋了，因此他們可以保證絕對沒有把狗虐死。

彰化縣動物防疫所則表示，為確認飼主是否涉及虐待或傷害動物致死，他們已將相關調查資料與事證移請警察機關偵辦。

離奇失蹤彰化虐狗案母犬，昨天愛狗人士找到疑似白骨。（資料照）

有民眾半夜到飼主住家外以酒瓶砸門。（民眾提供）

有民眾半夜到飼主住家外以酒瓶砸門。（民眾提供）

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