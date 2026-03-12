前女友變小三生子 還傳「渣男藏頭詩」騷擾正宮 法官判賠40萬

元配S女指控李姓小三寄批判男子阿章的藏頭詩明信片給她及她的鄰居。（取自判決書）

1名S姓人妻控訴與男子阿章結婚後，丈夫的李姓前女友兼同事，持續與丈夫藕斷絲連、多次發生性關係，李女還懷孕產下1子。其後，李女竟寫「阿章是渣男騙人生小孩、外遇把人逼上絕路」等藏頭詩，分寄明信片與傳訊息給她及鄰居、多名友人，害她飽受精神痛苦。台南地院以李女外遇產子、判她要賠40萬元給S女。

S女主張，她與阿章（化名）在2018年10月結婚，李女是阿章的前女友、也是公司同事，李女卻在阿章結婚後仍跟他有不正當的「勾勾纏」，兩人多次在李女住處或汽車旅館發生性行為，李女因此懷孕產下1子。

2023年10月，當時也懷孕的S女經阿章告知獲悉李女懷孕一事，讓她面對枕邊人出軌的身心壓力。S女說，之後李女還把李自己與阿章合照的生產照片做成明信片，寫上「阿章是渣男騙人生小孩」的藏頭詩，寄給她與鄰居，害她飽受鄰居異樣眼光。

S女還說，李女並傳送「阿章是渣男騙人生小孩、阿章外遇把人逼上絕路」的藏頭詩訊息，傳給她的多位友人，使她要逐一向他人解釋丈夫外遇與小三生子之事，精神承受莫大痛苦，要向李女求償慰撫金。

李女反指元配S女早知道她外遇懷孕一事，卻遲逾2年才提出求償訴訟，超過請求權時效；S女還指是她寄發寫有藏頭詩的明信片與訊息騷擾S女及其親友，S女並未舉證寄送者是李女，不能用推論就認定是她（李女）做的。

法官調查李女的說法，不足以證明S女在李女所稱的時間點已知道李女外遇懷孕生子，因此未逾2年請求權時效。李女明知阿章已婚、還跟他外遇生子，侵害S女的配偶權，判李女須賠償40萬元給S女。

至於李女被控寫藏頭詩的明信片及訊息，分別寄傳給S女的鄰居及多名友人，法官調查無具體證據佐證是李女所為，無從認定李女以此方式傷害騷擾S女。此案還可上訴。

元配S女指控李姓小三寄批判男子阿章的藏頭詩訊息給她的多名友人。（取自判決書）

李姓女子涉劈腿已婚的前男友阿章（化名）並懷孕產子，台南地院判李女須賠償四十萬元慰撫金給元配S女。（資料照，記者王俊忠攝）

