國軍清查官兵涉入LINE群組線上賭博 揪出六軍團徐姓工兵送辦起訴

國軍六軍團徐姓工兵被查獲線上賭博送辦，桃園地檢署偵辦後依戶海宮軍刑法在營區賭博財物罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

國軍官兵涉嫌線上賭博案時有所聞，憲兵指揮部追查發現LINE社群暗藏地下賭場，揪出陸軍第六軍團五三工兵群徐姓士兵於2024年服役期間，在桃園市八德龍蟠營區及住家等地，利用LINE群組從事線上賭博，移送桃園地檢署檢察官指揮偵辦後，依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪嫌起訴。

檢方調查，24歲徐男2024年2至5月間在六軍團五三工兵群工一營工三連服役，駐地八德區龍蟠營區，期間多次利用手機連上網際網路參與線上賭博，他透過通訊軟體LINE加入暱稱「NB」賭博群組，直接以本名在社群內下注參與「猜數字大小、單雙」的賭博遊戲，賭博方式為先以現金兌換點數，比例為1元可換得1.12或1.13點，再以點數下注押注，若押中可依賠率獲得回報，未押中則由組頭收走賭金。

徐男不僅在營區時下注賭博，放假返回台北市萬華區老家及新北市新店區租屋處也持續下注，與經營群組的不詳組頭對賭持續數月，此案因憲指部先查獲陸續同該群組內的曾姓、王姓軍職人員涉賭，軍方隨即清查，比對LINE對話紀錄後發現徐男也在群組內長期下注，經憲指部桃園憲兵隊調查後移送桃檢偵辦。

檢方調查認為，徐男涉犯陸海空軍刑法第75條第1項「在營區賭博財物罪」及刑法第266條「利用網際網路賭博財物罪」，從重依在營區賭博罪起訴。

