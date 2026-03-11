幽靈連署案聲請解除電子手環 黃呂錦茹：緊張到血壓飆高170

北院審理國民黨台北市黨部幽靈連署案，前黨部主委黃呂錦茹訊後步出法院。（記者王藝菘攝）

國民黨台北市黨部去年發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶案涉「幽靈連署」，台北地檢署去年6月起訴時任市黨部主委黃呂錦茹等5人，台北地院今開庭。由於黃呂錦茹限制出境、出海及電子手環科技監控，8個月期限將於3月31日屆滿，黃呂向法官表示，配戴電子手環給她很大的精神壓力並危害到健康，血壓最近飆高到170，去醫院戴著電子手環也擔心被歧視，且她已經認罪，希望能解除電子手環監控；案情方面，檢察官聲請傳喚台北市議員張斯綱作證。

蒞庭檢察官認為當初裁定時的境管、科控理由尚未消失，且今年1月已讓黃呂由電子腳環改為電子手環，應能符合黃呂的需求，建議維持。受命法官表示將由合議庭評議決定。

請繼續往下閱讀...

77歲的黃呂錦茹說，她的健康狀況一向不是很好，羈押期間就常因血壓、眼睛問題到醫務所看病，交保後血壓也是持續存在，本週已經跑3次醫院，血壓飆高很痛苦，今早量3次血壓都超過150甚至170，藥量提高了2倍半還是壓不下去，每次出門都覺得很危險；電子手環不僅會影響健康，還傷害她的尊嚴，每次醫護人員看著她的手環，她的心都會顫抖一下，擔心被歧視，去醫院讓她感到畏怯、忐忑與矛盾。

黃呂說，改成電子手環後，科控中心經常半夜打電話來查勤，造成睡眠品質不佳，她並未故意破壞或逃避監控，科控中心每次打來都找得到她，她的家人生活也受到她的影響，要隨時注意手環電量。律師補充，黃呂所涉的偽造文書是輕罪，且已經全盤認罪，要爭取輕判易科罰金或緩刑，並以1000萬元高額交保，沒有逃亡理由，而其他共犯也沒有科技監控，希望能讓解除黃呂的手環。

被限制出境、出海的台北市黨部書記長初文卿說，「我錯了，向社會大眾道歉」，200萬元交保金是沉重的負擔，上有年邁父母、下有小孩要讀書，且他已經從國民黨離職，也認罪了，沒有勾串、滅證、逃亡的可能。北市黨部總幹事姚富文也說他已離職，交保後就未再接觸本案證人和被告，他小孩還在讀小學，他也已認罪，請求解除限制出境。

案情方面，黃呂錦茹、姚富文、初文卿、第4區黨部執行長陳奎勳皆認罪，各自請求從輕量刑、緩刑、判可易科罰金之刑。

唯一否認犯罪的是提案罷免綠委吳思瑤案領銜人賴苡任，採無罪答辯，否認參與製作提議人名冊，對於市黨部名單有抄錄黨員名冊一事不知情；而初文卿、姚富文供稱在去年過年前決定抄名單後，也沒有告知他。賴認知自己是「舊名冊」領銜人，因他設籍未滿4個月而被退件，市黨部重新抄錄的「新名冊」名單來源已超出他的認知範圍。賴的限制出境出海期限至8月底，今日庭訊未討論。

檢方聲請傳喚黃呂錦茹、姚富文、初文卿、北市議員張斯綱、罷免立委吳沛憶案領銜人劉思吟5人作證，賴苡任聲請傳喚劉思吟丈夫林叡、「罷吳四騎士」成員滿志剛、「AI學霸女神」董佳瑜（現為國民黨國際部主任）3人作證。全案暫定7月6日起開審詰問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法