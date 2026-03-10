財神發錢啦！3/10大樂透頭獎1注獨得 1億獎落苗栗 今彩539開1注

3月10日開獎的第115000034期大樂透頭獎開出1注；第115000062期今彩539頭獎開出1注。（本報合成）

3月10日開獎的第115000034期大樂透頭獎開出1注，由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路133號1樓的「金元彩券行」開出；第115000062期今彩539頭獎開出1注，由桃園市中壢區內厝里中正路4段159號1樓的「圓個夢彩券行」開出。

第115000034期大樂透中獎號碼「05、11、29、37、43、47，特別號：10。頭獎開出1注，獨得1億元；貳獎開出1注，可得194萬7295元；參獎共36注中獎，每注可得5萬8252元；肆獎共110注中獎，每注可得1萬2255元；伍獎共1763注中獎，每注可得2000元；陸獎共2687注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8831注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3398注中獎，每注可得400元。

第115000034期49樂合彩中獎號碼為「05、11、29、37、43、47」。四合摃龜；三合共55注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2027注中獎，每注可得1250元。

第115000062期今彩539中獎號碼為「11、12、14、17、32」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共252注中獎，每注可得2萬元；參獎共7964注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3624注中獎，每注可得50元。

第115000062期39樂合彩中獎號碼為「11、12、14、17、32」。四合共開出8注，每注可得21萬2500元；三合共495注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7808注中獎，每注可得1125元。

第115000062期3星彩中獎號碼為「953」。壹獎共67注中獎，每注可得5000元。

第115000062期4星彩中獎號碼為「0463」。壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

