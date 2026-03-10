代收上千萬大麻界「愛馬仕」國際包裹 男賺不到1萬恐關逾10年

財政部關務署台北關於今年1月中旬查扣一個由美國寄送來台的包裹，內有6罐狀似楓糖漿之黏稠液體，經進一步查驗後，確定成份是二級毒品大麻膏，總毛重達2245.2公克；圖為大麻膏示意照。（資料照）

羅姓男子為了不到1萬元報酬，代收黑市價上千萬元的大麻「精品」大麻膏2200多公克之國際包裹，被海關人員發現查扣並報由檢警偵辦，再逮2人。苗栗地方檢察署偵結，將3人依運輸二級毒品罪嫌起訴，今移審苗栗地方法院，可處無期徒刑或10年以上徒刑。

財政部關務署台北關於今年1月中旬查扣一個由美國寄送來台的包裹，內有6罐狀似楓糖漿之黏稠液體，經進一步查驗後，確定成份是二級毒品大麻膏，總毛重達2245.2公克，而送達地址為苗栗市。

經台北關報由警政署刑事警察局，刑事局再報請苗栗地方檢察署指揮。經檢察官邱舒虹指揮刑事局、台中市政府警察局第五分局及苗栗縣警察局苗栗分局偵辦，分別於苗栗、台中將羅男等3人查獲。

檢警查出，羅男為了不到1萬元報酬，於苗栗市一家閒置的洗車廠代收，另張姓男子等2嫌，則因罪嫌重大且有串證逃亡之虞，經檢方聲請羈押，獲苗栗地方法院裁定收押迄今。

警方表示，大麻膏是由大麻花精煉濃縮製成，黑市價格為大麻花的三至四倍，含大麻濃度極高之四氫大麻酚（THC），因此被稱為大麻中的「愛馬仕」，查扣之2245.2公克，黑市價估計逾1000萬元。

苗栗地檢署檢察長林映姿強調，苗檢將持續依據行政院新世代反毒行動策略綱領及台灣高等檢察署安居緝毒專案指導策略，從源頭加強查緝，強化跨單位、跨境情資整合，綿密蒐證，全力打擊毒品犯罪，嚴防毒品流入國內，守護國人身心健康。

