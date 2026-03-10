為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    婚外情與小三甜喊寶寶、幫你洗 元配怒告人夫辯玩笑話仍判賠

    2026/03/10 08:26 記者陳建志／台中報導
    台中一名人夫和小三一起出遊牽手、同住飯店，還甜喊「寶寶」、「愛你」，人妻氣炸提告，法官依侵害配偶權判兩人連帶賠償40萬元。（情境照）

    台中一名人夫和小三發生婚外情，不但一起出遊牽手、同住飯店，還甜喊「寶寶」、「愛你」，人妻發現先生變冷淡，查看車子行車紀錄器，錄到兩人打情罵俏的對話後才知道先生出軌，氣炸提告侵害配偶權求償100萬元，兩人雖辯稱只是玩笑話，沒有發生性行為，但法官不信，依侵害配偶權判兩人連帶賠償40萬元。

    判決指出，台中這名人夫和妻子2022年結婚，但妻子自2025年間發現先生對她的態度丕變，不時因細故與她發生爭吵或冷戰，去年5月查看車子的行車紀錄器，赫然錄到先生和小三互稱「寶寶」，小三並向人夫告白「我也喜歡你」，人夫回「唉唷，害我整個開車都興奮起來了」。

    妻子並發現，先生和小三一起出遊、同住飯店，自香港遊玩返台後，直接在馬路上親密牽手互動，在她正處試管療程身心最脆弱時，有逾越一般男女正常分際的交往，嚴重侵害她的配偶權，提告要求兩人連帶賠償100萬元。

    台中地院審理時，兩人辯稱車上的對話，多數都是彼此間開玩笑用語，僅表示彼此互相欣賞，無明顯煽情、露骨、色情等對話內容。並稱雖一同進出飯店，不過沒有同睡一床，更無親密行為或性行為，不能僅以共同進出飯店，就認為兩人有親密行為或性行為，人夫並認為要求給付的精神撫慰金過高，應以10萬元為限。

    法官認為，人夫和小三互稱「寶寶」，互訴「愛你」，人夫對小三稱「蛤～人家想你耶」，小三回「多想？」等思念衷情，還對小三稱「我來幫你洗」、「不信是不是」、「下禮拜你就信了」，並有互相牽手、緊靠搭肩、同住旅館、一同出國旅遊接送等節，已逾越正常男女交往範疇，辯稱未侵害配偶權不足採信。

    法官審酌人妻所受的精神痛苦，及上述共同侵告配偶權等一切情事，認請求兩人連帶賠償非財產上損害，應以40萬元為適當，可上訴。

