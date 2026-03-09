為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高市警局9日深夜起全市大執法 強力圍堵查緝毒駕、酒駕

    2026/03/09 22:37 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局9日深夜起全市大執法，強力圍堵查緝毒駕、酒駕。（警方提供）

    高市警局9日深夜起全市大執法，強力圍堵查緝毒駕、酒駕。（警方提供）

    高市警局為強力遏阻毒（酒）駕惡行，今（9日）晚起至11日，動員全市17個分局，針對全市38個行政區展開「取締毒駕、酒駕大執法」，針對轄區毒（酒）駕熱點與熱時加強取締，並鎖定易涉毒場所（如汽車旅館、KTV、夜店、酒店）及周邊聯外道路，佈下重兵路檢攔查，同時宣誓取締護安的決心。

    交通大隊長劉清俊強調，吸食毒品後駕車不僅嚴重危害自身，更威脅無辜市民的生命安全，依刑法第185-3條規定，施用毒品後駕駛動力交通工具若因而致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，警方絕對將貫徹取締毒駕決心，持續且無限期地加強取締，全力捍衛市民安全的交通環境。

    新興分局副分局長高英豪帶隊，並示範查緝取締作為。他表示，道路不是試膽場，更不是犯罪者的舞台，民眾切勿心存僥倖酒後或施用毒品後駕車上路，毒（酒）駕如視人命如草芥，嚴重危害公共安全，國人不能容忍，警方會嚴正執法，絕不寬貸。

    高市警局今晚起規劃編排多處威力路檢勤務，在17個分局重要幹道及易肇事路段設置路檢點，結合巡邏警力全面攔查可疑車輛，強力取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規行為，以高密度見警率與高強度執法作為，全面壓制危險駕駛行為，一經查獲依法移送偵辦外，並將配合相關規定嚴格裁罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播