高市警局9日深夜起全市大執法，強力圍堵查緝毒駕、酒駕。（警方提供）

高市警局為強力遏阻毒（酒）駕惡行，今（9日）晚起至11日，動員全市17個分局，針對全市38個行政區展開「取締毒駕、酒駕大執法」，針對轄區毒（酒）駕熱點與熱時加強取締，並鎖定易涉毒場所（如汽車旅館、KTV、夜店、酒店）及周邊聯外道路，佈下重兵路檢攔查，同時宣誓取締護安的決心。

交通大隊長劉清俊強調，吸食毒品後駕車不僅嚴重危害自身，更威脅無辜市民的生命安全，依刑法第185-3條規定，施用毒品後駕駛動力交通工具若因而致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，警方絕對將貫徹取締毒駕決心，持續且無限期地加強取締，全力捍衛市民安全的交通環境。

新興分局副分局長高英豪帶隊，並示範查緝取締作為。他表示，道路不是試膽場，更不是犯罪者的舞台，民眾切勿心存僥倖酒後或施用毒品後駕車上路，毒（酒）駕如視人命如草芥，嚴重危害公共安全，國人不能容忍，警方會嚴正執法，絕不寬貸。

高市警局今晚起規劃編排多處威力路檢勤務，在17個分局重要幹道及易肇事路段設置路檢點，結合巡邏警力全面攔查可疑車輛，強力取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規行為，以高密度見警率與高強度執法作為，全面壓制危險駕駛行為，一經查獲依法移送偵辦外，並將配合相關規定嚴格裁罰。

