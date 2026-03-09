財神爺不開心！3/9 威力彩、今彩539頭獎都摃龜

3月9日開獎的第115000020期威力彩以及第115000061期今彩539，頭獎都摃龜。（台彩提供；本報合成）

3月9日開獎的第115000020期威力彩，頭獎摃龜，第115000061期今彩539，頭獎也摃龜。

第115000020期威力彩中獎號碼為「第一區：01、11、14、17、29、32，第二區：08。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共229注中獎，每注可得4000元；陸獎共1581注中獎，每注可得800元；柒獎共3077注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7489注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1725注中獎，每注可得100元；普獎共4萬1728注中獎，每注可得100元。

第115000061期今彩539中獎號碼為「07、12、15、32、38」。頭獎摃龜；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共8402注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬657注中獎，每注可得50元。

第115000061期39樂合彩中獎號碼為「07、12、15、32、38」。四合開出5注，可得21萬2500元；三合共227注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2115注中獎，每注可得1125元。

第115000061期3星彩中獎號碼為「510」。壹獎共132注中獎，每注可得5000元。

第115000061期4星彩中獎號碼為「3954」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

