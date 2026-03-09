為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    慟！杉林溪遊園巴士墜谷1死7傷 夫傷重不治與妻天人永隔

    2026/03/09 18:26 記者劉濱銓／南投報導
    南投杉林溪遊園巴士墜谷1死7傷，其中66歲陳姓男子傷重不治，61歲賴姓妻子（見圖）則幸運生還。（記者劉濱銓攝）

    南投杉林溪園區發生遊園巴士墜落山谷，造成車上8人1死7傷悲劇，其中66歲陳姓男子頭部重創不治，61歲賴姓妻子則是身體、頭部多處擦挫傷，幸運生還，惟夫妻同遊卻天人永隔，令家屬悲慟萬分。

    該起巴士墜谷事故，車上包含司機共8人，有3人在搜救人員到場前已自行脫困，惟車上彰化陳姓男子被救出已無生命跡象，後腦杓有10公分撕裂傷，身上也有零星挫傷，經送院急救仍回天乏術，研判是頭部受創傷重死亡。

    至於陳妻賴姓婦人，到院後生命徵象、意識皆穩定，不過身上有多處擦挫傷，肢體疼痛與頭部外傷，目前仍在觀察治療。

    49歲王姓司機送醫後雙腿有多處外傷，頭、胸、肩部也有擦挫傷，不過生命徵象與意識都正常。

    其他傷者還有彰化的吳姓一家5姊弟，其中54歲么弟傷勢最嚴重，肋骨多處骨折疑有血胸，肝脾臟破裂，現已轉送彰基醫院救治；57歲四姊左鎖骨骨折、左側肋骨第1根到第6根骨折、創傷性氣血胸、肺挫傷。

    65歲大姊則是臉部、手部擦挫傷，左側鎖骨骨折，61歲二姊為頭部撕裂傷、腰椎橫突骨折、頭部異物插入，59歲三姊為顏面、手、胸、臀擦挫傷。

